豬肝過濾人血實驗 治療急性肝衰竭 獲食藥局批准

FDA已批准使用基因編輯的豬肝暫時過濾人血的首次實驗。圖為eGenesis 生物科技公司提供的豬肝。(美聯社)

廠商15日宣布，聯邦食品與藥物管理局(FDA )批准使用基因編輯的豬肝暫時過濾人血的首次實驗，目的是治療急性肝衰竭(acute liver failure)，讓病患的肝臟得以休息或恢復功能，至少能延長等待移植的時間。

養豬的麻州 生物科技公司eGenesis和合作夥伴 OrganOx認為，如果它們生產的基因改造豬肝臟可以幫助急性肝衰竭病患過濾血液，對美國每年因為肝臟突然失靈而住院的3.5萬人，將是一大福音。

急性肝衰竭的治療方法不多，死亡率高達50%，許多患者不是不符合肝臟移植的條件，就是等不及可以移植的肝臟，就病亡了。

食藥局 批准的實驗，今年春季即將進行，算是豬肝移植人體試驗過程中的一段插曲，觀察豬肝不直接植入人體內，只從外面「連結」有何功效。

肝臟是五臟六腑當中，唯一可以再生的器官，問題是基因改造後的豬肝是否可以過濾人的血液，發揮人類肝臟的功能。

柯提斯(Mike Curtis)是eGenesis公司的執行長，負責生產「符合人體功能」的豬器官。他說，豬肝從體外「連結」人體的試驗，對四具屍體做過，結果發現，可以連續兩、三天完成部分人類肝臟的功能。

如今這項試驗獲准在活人身上進行，屆時會有近20名住在加護病房、又不符合捐贈肝臟移植資格的患者參加。英國的OrganOx公司研發出保存人肝的器具，在這項試驗中，負責把患者的血液輸到豬肝裡面，由豬肝過濾後，再輸回人體。

這是運用基因改造豬器官挽救人命的最新試驗。eGenesis和另一家生科公司「聯合醫療」(United Therapeutics)生產的豬腎已經被植入人體，至少一名試驗對象經過130天，雖因受到排斥而取出，恢復洗腎，但到現在還活著。