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禽流感疫情趨緩 蛋價仍居高不下 每打6.23元

記者張聲肇／綜合報導
盡管禽流感疫情已趨緩，且躉售價格也開始下滑，但上個月的雞蛋平均零售價格仍然衝到每打6.23元的歷史新高。(美聯社)
盡管禽流感疫情已趨緩，且躉售價格也開始下滑，但上個月的雞蛋平均零售價格仍然衝到每打6.23元的歷史新高。(美聯社)

禽流感疫情雖已趨緩，而且躉售價格也開始下滑，甚至連川普總統也預言蛋價會下降，但上個月的雞蛋零售價格仍然衝到每打6.23元的歷史新高點。

10日公布的消費者物價指數顯示，消費者和蛋需求高的行業感受不到蛋價下滑的趨勢。雞蛋需求在復活節之前尤其高於平常；今年復活節是4月20日。

業界本來以為，雞蛋躉售價3月下降了很多，零售價按說也會回跌，阿肯色大學農業經濟學者湯普森(Jada Thompson)表示，躉售價3月中才開始下滑，而零售價到月底才見下跌，所以整個月的零售均價仍高。另一原因可能是零售店沒有立即反映躉售價，能以高價販售多久就撐多久。

禽流感肆虐期間，3000萬隻蛋雞遭撲殺，這是1、2月蛋價飛漲的主因，3月的銷毀數降為210萬隻，而且都不是蛋雞。

聯邦勞動統計局指出，蛋價1月創下每打4.95元均價新高後，2月繼續升為5.90元。

去年秋天遭禽流感荼毒的農場，經過一番消毒、趕養新雞群的努力，期能儘速恢復雞蛋的生產，但小雞長大到生蛋，至少要六個月。湯普森說，蛋農恢復供蛋的速度，顯然不如預期。

農業部數據顯示，3月1日美國蛋雞總數約2.85億隻，2月為2.93億隻。沒有禽流感的時候，通常維持在3.15億隻以上。這波禽流感來襲，蛋農總共殺死1.68隻億雞，多數為蛋雞。雞群當中，只要有一隻感染病毒，就成群銷毀，以免擴散。因為有些養雞場規模大到數百萬隻，疫情來襲，難免影響雞蛋的產量。

禽流感難以控制，因為野鳥野禽到處亂飛，糞便所含病毒四處飄落，農場雞群難免染疫。其他動物，如牧牛，甚至農場勞工，都有感染的案例。不過，公衛和農業官員都說，禽流感對人類的威脅不大。

農業部部長羅林斯(Brooke Rollins)表示有信心在復活節後，蛋價會下跌。

禽流感 雞蛋 復活節

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