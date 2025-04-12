食物銀行經費被砍5億 影響貧戶、農民、零售業

加州「西城食物銀行」的義工正再將蔬果裝箱，準備提供給低收入民眾。(歐新社)

農業部 削減給各地食物銀行採購蔬果的經費，金額達5億元；業者表示，農業部的減支不僅影響到低收入 戶，讓他們有餓肚子的危險，另外受傷的還有零售業者、農民，以及各地區供應新鮮、本地食材的業者。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，農業部「緊急食援助計畫」(TEFAP)所轄的「商品信用企業」(CCC)預算被砍5億元，該機構專責協助食物銀行及國內農業。

全國食物銀行一向仰賴那5億元，來餵飽數百萬低收入家庭和個人，他們今年恐將挨餓。本來，食物銀行利用那筆資金從國內食物供應鏈裡採購，訂單長達數月，現在訂單被迫全部取消。

「南澤西食物銀行」(Food Bank of South Jersey)的兩成食物來源通常依靠農業部提供資金；華府 「首都區食物銀行」(Capital Area Food Bank in Washington)則在25%到30%之間，約合1400萬份餐點。

「心臟地帶食物銀行」(Food Bank for the Heartland)表示，預計今年供餐給內布拉斯加和愛阿華州160多萬人、約60萬戶人家，這個數字因為聯邦補助款項被砍，更難達成，原因在大宗食品採購占食材來源約二成，其他靠捐款及零售採購。

心臟地帶食物銀行執行長巴克斯(Brian Barks)表示，預算被砍折合內布拉斯加州約43萬4000餐、愛阿華各郡約7萬6000餐。

「大平原區食物銀行」(Great Plains Food Bank)總裁索伯里克(Melissa Sobolik)指出，因為CCC預算被取消，損失約130萬元的食物。

愛阿華食物銀行(Food Bank of Iowa)副總裁哈克(Annette Hacker)表示，很多食物銀行現在都不知道狀況會怎麼演變了，她任職的也一樣；4到7月業已下單約112萬元採購食物，得試著彌補資金的流失。她另證實正式取消16卡車車次的食物。

「餵飽坦帕灣」(Feeding Tampa Bay)食物銀行今年本擬供餐1億份，其中由CCC購項採買的約2000萬餐，執行長曼茲(Thomas Mantz)澄清說，業界聽說華府並未全把CCC經費砍光，所以還有希望，對接下來事態發展仍感樂觀。