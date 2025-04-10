與歐巴馬離婚？米雪兒駁斥傳聞：謠言起於決定好好地「做自己」

前第一夫人米雪兒9日受訪時，首度駁斥她與歐巴馬即將離婚的傳聞，只說她決定好好地「做自己」。(美聯社)

前第一夫人米雪兒9日受訪時，首度駁斥她與前總統歐巴馬 即將離婚的傳聞，她把謠言起因歸咎於決定好好地「做自己」。

她在索菲亞布希(Sophia Bush)主持的「進行中的工作」播客節目中，針對這一流傳多時的傳聞，打破沉默回應。年初以來，她缺席多項眾所矚目的公開活動，包括川普 總統就職典禮，難免惹議。

談到她拒絕數場重要活動的邀請時，她說，「很有意思的是，我回說『不』的時候，多數人的反應都是，『我明白，沒關係』。」「我們女性最煩惱的就是這點─(不能)讓人失望」。

謠傳她和歐巴馬結縭30年後，兩人都有意結束這段婚姻。61歲的米雪兒對此說法嗤之以鼻。她說，居然有人認為，她怎麼可能是「能夠替自己做決定的成熟女性」，真令人匪夷所思。

「這個社會就是這樣看待女性。我們終於可以開始問自己，『我在做什麼？為何做此事?』但如果不符合社會加諸我們身上的刻板印象，我們就會被貼上負面、恐怖的標籤」。

1月，川普就職典禮和前總統卡特的喪禮，歐巴馬都只是孑然一身出席，不見「另一半」，於是兩人之間起了嫌隙的傳聞四起。

卡特喪禮時間，恰逢米雪兒在夏威夷度長假，加上她不願虛情假意地參加川普宣誓就職大典，於是有關歐巴馬夫婦準備離異的流言，一時鼎沸。

米雪兒承認，如今她確實更能夠自主行程了，因為與白宮 已毫無瓜葛，兩個女兒也離巢自立。大女兒瑪麗亞26歲，小女兒莎夏也已23歲。

「我看了一下自己今年的行事曆，沒錯，都是我自己一人該做的事，都是我選定對我自己最好的事。」「都不是我必須做的事，也不是別人要我做的事，別講出去唷，對我作為女性、獨立個人，這是很重要的考驗。就像所有的女性，凡事都帶著愧疚感」。