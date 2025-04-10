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藉禽流感哄抬蛋價？最大蛋商上季淨利飆247% 遭司法部門調查

編譯任君翔／綜合報導
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根據市場調查，上周一打雞蛋的批發價已從2月的8.58元空前高點，跌至3.91元。然而另一方面，全美最大蛋商Cal-Maine Foods上季獲利較一年前增加將近2.5倍。(美聯社)
根據市場調查，上周一打雞蛋的批發價已從2月的8.58元空前高點，跌至3.91元。然而另一方面，全美最大蛋商Cal-Maine Foods上季獲利較一年前增加將近2.5倍。(美聯社)

禽流感疫情延燒，蛋價飆至歷史新高，全美最大蛋商Cal-Maine Foods上季獲利較一年前增加將近2.5倍。但該公司也被控哄抬價格，正遭司法部門調查。

英國金融時報(Financial Times)報導，美國最大雞蛋供應商Cal-Maine Foods 8日公布上季(去年12月至今年2月)財報，淨利達5億850萬元，較去年同期暴增247%。主要原因是平均蛋價較一年前上漲了80%。

批發蛋價在2月達歷史新高，Cal-Maine Foods獲利隨之飆升。禽流感疫情蔓延一年，蛋農今年已被迫撲殺約3000萬雞隻。根據美國勞動統計局，2月在美國城市買一打A級雞蛋的價格，達到逾十年新高。

蛋商大發利市，引起獨立蛋農及消費者對Cal-Maine Foods等大型雞蛋供應商的指控，質疑這些業者以人為方式哄抬蛋價。

根據商品價格資訊服務公司Expana調查，上周一打雞蛋的批發價已從2月的8.58元空前高點，跌至3.91元，主因是禽流感病例減少，加上蛋農正在重新恢復蛋雞數量。

司法部門調查蛋商是否涉嫌價格操縱，也加劇蛋價跌勢。總部位於密西西比州瑞吉蘭市(Ridgeland)的Cal-Maine Foods向證管會(SEC)提交的文件中顯示，該公司上月收到來自司法單位的民事調查要求，現正全面配合調查。

農業官員上周表示，消費者很快就可在商店看到零售蛋價下跌，並說雞蛋供給正逐步恢復，許多連鎖超市已停止限購措施。

禽流感 雞蛋 疫情

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