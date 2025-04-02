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社安署網站當機 民眾接「領不到福利」通知

記者張聲肇／綜合報導
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社會安全署正在調查「我的社安」入口網站當機的原因 。圖為民眾在法院外要求不要削減社安金。(美聯社)
社會安全署正在調查「我的社安」入口網站當機的原因 。圖為民眾在法院外要求不要削減社安金。(美聯社)

社會安全署1日表示，正在調查「我的社安」(My Social Security)入口網站當機的原因 。不少生活補助金(SSI)的網路用戶收到「領不到福利」的通知，社安署說這些通知是錯誤。

收到「領不到福利」通知的人，包括殘障老人和低收入成年人及兒童。2023年，全國約有740萬老人、成年人和兒童每月領取生活補助金，在入口網站收到「錯誤通知」有多少人，目前不知。

最近有「一、兩件事故」影響社安署的運作，每次當機時間持續約20分鐘，該局的網頁正常，但民眾要從「我的社安」入口網站進去查看自己的帳戶，卻進不去。

過去幾周，社安署的網站當機了好幾次。在川普總統和政府效率部的馬斯克宣稱，社安金詐領案例層出不窮後，社安署代理署長杜德克(Leland Dudek)大刀闊斧改革該署的作業方式，名義上是為了取締弊端，不料網頁連連當機，對需要上網查看帳戶的人，造成不便。

杜德克的改革包括大量裁員、限制用戶用電話查詢帳戶、關閉地方辦事處，此舉引發國會議員、民間社團和福利領取者的憤怒。他們說，川普政府對原本就已屬弱勢的社安福利領取人，設立這些不必要的障礙。

最近，社安署規定，所有支領社安金的人，不論新舊，都須到各地社安局辦事處「親自驗明」身分，才能支領，引發眾怒後修正命令。

社安署說 ，申領社安殘障保險金(SSDI)、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)或生活補助金，但不會使用該局入口網站的人，可打電話申領，不必親自到辦事處辦理，其他福利申領人則須親赴辦事處辦理。此一規定4月14日生效。約7250萬人領取各種社安福利。

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