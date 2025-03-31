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川普新政發酵 反亞裔仇恨恐愈演愈烈

記者胡玉立／綜合報導
「停止仇恨亞太裔」組織五年前成立，但在目前的政治氣氛下，維權人士擔憂反亞裔的仇恨可能升高。(美聯社)
「停止仇恨亞太裔」組織五年前成立，但在目前的政治氣氛下，維權人士擔憂反亞裔的仇恨可能升高。(美聯社)

新冠疫情引發對亞太裔的歧視與仇恨犯罪，五年前的3月，「停止仇恨亞太裔」組織(Stop AAPI Hate)成立，激發亞裔社區年輕人倡議運動，也讓美國通過「新冠肺炎仇恨犯罪法」。但五年後，在取締移民、規定只說英語、禁止DEI (多元、公平與包容)項目的政治氣氛下，維權人士擔心，反亞裔的仇恨可能愈演愈烈。

「停止仇恨亞太裔」組織聯合創始人庫爾卡尼(Manjusha Kulkarni) 向美聯社談到川普政府迄今政策表示，「多元化的反義詞為何？就是種族隔離或再隔離；他們想讓我們這些有色人種、女性、 LGBTQ ，回到原來的『位置』：沒工作、沒住房，也沒有能力慶祝我們的節日。」

有人擔心亞太裔現在不但面臨仇恨，甚至族群歷史與文化都恐被抹除。例如，本月國防部就誤把紀念日裔軍人的網頁撤下。

儘管疫情已消退，但「停止仇恨亞太裔」組織數據顯示，種族主義仍普遍存在。該組織2020年3月到2023年底收集的仇恨行徑報告逾1萬2000起，數字可能被低估。2023年類似事件有700多起；2024年數據訂5月公布。

與此同時，「停止仇恨亞太裔」組織報告發現，2020年亞裔激進主義浪潮高漲，2023年有近四分之三亞太裔成年人參與減少或抵制種族主義活動。

目前就讀哥倫比亞大學四年級的迪普 (William Diep)2020年16歲時，聽說紐約市發生針對亞裔襲擊事件，主動發起「病毒：種族主義」運動，收集反亞裔事件的年輕人證詞。他說：「我學會了為別人挺身而出。」

迪普表示，他想知道今日倡議者如何應對當前政治氣候，政府翻譯資源或基於種族的人口普查研究是否會被取消。他說：「我擔心沒有人保護亞裔。我認為，亞裔會彼此保護，但我懷疑既有保護我們權利和傳統的基礎建設會如何。」

「停止仇恨亞太裔」組織依賴部分聯邦政府資金。該組織重點已擴大到包括教育人們了解出生公民權、學校文化課程和移民權利等議題。

庫爾卡尼說：「我希望並堅信亞太裔社區會更強大，更有能力應對當今挑戰；儘管這些挑戰比2020年還要嚴峻。」

亞裔 種族主義 疫情

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