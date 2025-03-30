印第安納大學華裔教授專研安全與隱私 住宅突遭FBI搜索

印第安納大學(IU)華裔教授王曉峰。(取自IU臉書官方帳號)

聯邦調查局(FBI )28日搜查了印第安納大學(IU)華裔 教授王曉峰(Xiaofeng Wang)，以及他的在印大圖書館擔任分析師的王曉峰妻子馬念麗(Nianli Ma)位於印州布盧明頓(Bloomington)和卡梅爾(Carmel)的住所。該機構拒絕透露究竟為何搜查。

對於印大資訊、電腦及工程的盧迪學院(Luddy School)教授王曉峰是否仍在職的問題，印大發言人未予證實，校方告訴「印第安納學生日報」(IDS)去向FBI查詢。IU今年秋季研究生獨立研究課程安排中，目前仍列有王曉峰的名字。

FBI發言人巴文德(Chris Bavender)透過簡訊表示，「FBI於28日在布盧明頓Xavier Court的住所，執行了法院授權的執法行動，此行動與卡梅爾住所的調查相關，目前無可奉告」。

其妻也在印大任職 鄰居稱他們獨來獨往

根據蒙洛郡(Monroe County)與漢密爾頓郡(Hamilton County)的房產紀錄，兩處住所均登記在王曉峰與馬念麗名下。馬念麗現任IU圖書館首席系統分析師兼程序員，其職務資訊仍列於官網。

華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

當地「先驅時報」(Herald Times)引述同住在布盧明頓 Xavier Court鄰居說法指出，探員28日在現場停留一整天，國土安全部 人員亦在場。鄰居們說，這對夫婦獨來獨往，沒有人知道他們的名字，也很少看到他們；王曉峰的一位鄰居說，她在這裡住了20年，從來沒有跟這對夫婦說過話。

鄰居表示，探員28日一早就到布盧明頓的兩層樓住宅搜索，一些鄰居聚集在附近交換信息，但都沒有人知道這對已在該址居住20年的華裔夫婦狀況。

王曉峰在盧迪學院的官方網頁簡介已被撤下，但存檔頁面顯示其曾任研究副院長。

王曉峰研究專案資金 超過2000萬元

此外，在IU傑出教授的簡介中提到，從2004年以來，王是該校分散式機密運算中心(Center for Distributed Confidential Computing)的共同主任，該中心是由美國國家科學基金會(NSF)資助的專案；簡介提到，「他被視為最傑出的系統安全與隱私研究人員之一」。

網頁資訊顯示，王曉峰監督的研究專案金額總計超過2000萬元，其研究領域聚焦系統安全與數據隱私，專攻移動雲端計算及人類基因組數據的相關安全議題。

根據多個X帳號推文透露，王曉峰今年3月初就被印大悄悄除名，並指此次行動或與美國對中國科技滲透的全面清算有關，但上述說法均未獲證實。

由於川普總統第一任期時，曾推出「中國行動計畫」(China Initiative)，導致多位華裔學術人員遭逮捕、控罪，批評者指「中國行動計畫」與「獵巫行動」無異，損害了許多學者和科學家的職業和生活，王曉峰事件是否意味將出現新一波威脅，引發關注。