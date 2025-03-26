為期30年：中年採取健康飲食 70歲僅不到10%「健康老化」

最新研究顯示，中年開始養成健康的飲食習慣，能大為提高活到70歲時沒有慢性疾病的機率。(美聯社)

最新研究顯示，中年開始養成以蔬果為主、盡量避免超加工食品並適量攝取魚類和乳製品等動物性食物的飲食習慣，能提高活到70歲時沒有慢性疾病的機率。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這份發表在「自然醫學」(Nature Medicine)期刊的研究分析10萬5千名以上中年人的飲食習慣，結果發現，到了70歲時，僅不到10%的人達到所謂的「健康老化」，也就是記憶力完好、無憂鬱症或重大慢性疾病，還能完成爬樓梯、提重物等基本動作。不過，分析發現，健康的飲食習慣確實能提高參與者達到「健康老化」的機率。這項結論適用於研究評估的8種飲食，包括地中海飲食、完全以植物為主的飲食及降低發炎或血壓的飲食法。

哈佛大學公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)研究人員瑪塔·瓜許-費雷(Marta Guasch-Ferré)說，「這些飲食方法共同特點就是富含蔬果、全穀類、不飽和脂肪、堅果、豆類，而且盡量減少加工肉品、糖分及反式脂肪。」

稍早研究已指出，多吃蔬果能降低膽固醇、血壓並減少罹患心臟病 和癌症 的風險。這次新研究觀察在1986至2016年間39到69歲的參與者為期30年，除了評估參與者在70歲時的身心健康，研究人員也篩檢包括癌症、糖尿病、中風 、多發性硬化症與帕金森氏症等11種慢性疾病。

用以降低慢性病風險的「替代健康飲食指數」(Alternative Healthy Eating Index)與健康老化的關聯最為顯著。該指數針對少量攝取魚類、每天至少攝取5份蔬菜與4份全水果，同時避免紅肉、含糖飲料及果汁的人給予高分。這次研究發現，得分最高的人相較得分最低的人，達到健康老化的機率增加86%。

雖然這次研究的8種飲食皆強調多吃蔬果和全穀類並減少紅肉和加工肉類，但各自略有差異，例如地中海飲食著重於橄欖油、魚和堅果等健康脂肪，而用於降血壓的DASH飲食法則特別注重低鈉食物，至於結合這兩種飲食方法的MIND飲食法則鼓勵攝取莓果來促進大腦健康。