1周變9個月 2名受困太空人結束任務 終於重返地球

載著包括滯留國際太空站兩名太空人的天龍號太空艙，在飛行17個小時後，美東時間18日下午近6時安全降落在佛羅里達州外海，因為波音公司的星際飛機故障而滯留太空9個月的太空人，終於返家。（路透）

太空總署(NASA)太空人 威爾莫(Butch Wilmore)、威廉斯(Suni Williams)滯留太空9個多月之後，18日終於乘坐太空探索科技公司(SpaceX)太空船，安返地球。

美聯社報導，18日傍晚時分，威爾莫與威廉斯乘坐太空艙以降落傘降落在墨西哥灣 (Gulf of Mexico)，距離兩人離開國際太空站(International Space Station，ISS)僅數小時之後。降落位置是在佛羅里達州鍋柄地帶(Florida Panhandle)的塔拉哈西(Tallahassee)海岸附近，一場出乎計畫之外的漫長太空之旅終於畫下句點。

原本只打算在太空停留一周左右的威爾莫與威廉斯，2024年年6月5日搭乘波音公司(Boeing)新款星際飛機號(Starliner)太空船抵達國際太空站。不過，由於星際飛機號在航程途中出現許多問題，太空總署後來下令太空船不載人而逕行返回地球，並把測試飛行員轉交給太空探索科技公司，太空人回程因此延到今年2月。

載有四位太空人的天龍號太空艙，18日落入佛州外海，被工作人員撈上工作平台。(路透)

由於太空探索科技公司太空艙出現狀況，時程又耽擱了1個月。

替補太空人16日抵達國際太空站，代表威爾莫與威廉斯終於要踏上返回地球的行程。由於本周稍晚氣候可能不佳，太空總署決定讓兩人提早動身。威爾莫與威廉斯與太空總署太空人海格(Nick Hague)、俄國太空人戈布諾夫(Aleksandr Gorbunov)完成交接。海格與戈布諾夫去年秋季搭乘太空探索科技公司太空船抵達太空站時，太空艙裡幫威爾莫與威廉斯預留兩個座位。

意外在太空站等了9個月的威爾莫，高舉雙手，終於回家。（路透）

降落後四名太空人等待出艙。從左至右為：威爾莫、戈布諾夫、海格和威廉斯。(美聯社)

威爾莫與威廉斯總共在太空停留286天，比原本計畫停留時間多出278天。兩人總共繞行地球4576次，航程累計1億2100萬哩。

滯留期間，威廉斯總共完成9次太空漫步，累計62小時，在所有女性太空人當中寫下職業生涯太空漫步最長時間的新紀錄。

在休士頓太空中心的NASA科學家看到四名太空人平安返回，高興不已。(美聯社)

今年1月底，川普總統請求太空探索科技公司創辦人馬斯克 (Elon Musk)協助讓兩名太空人盡早返家。