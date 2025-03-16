內州瓶裝水有化毒釀1死 家屬提告

「Real Water」瓶裝水含有毒化學物質，導致內華達州一名71歲男子飲用嚴重肝衰竭死亡，死者家屬具狀提告。(Real Water官方臉書)

內華達州 生產銷售的「Real Water」瓶裝水含有毒化學物質，導致該州一名71歲餐廳老闆赫斯特(Milo Hurst)飲用後身亡，死者家屬具狀提告。

新聞周刊(Newsweek)報導，赫斯特的遺族提告Real Water及其母公司「affinitylifestyles.com」，這並非該品牌瓶裝水第一次出事；2021年，食品藥物管理局(FDA )獲悉該瓶裝水導致消費者急性肝衰竭後，勒令召回問題產品。

FDA對Real Water瓶裝水的召回令屬於「第一類」，且是FDA歷來召回中情節最嚴重的一次，事涉嚴重影響健康或存在死亡風險，但該產品仍在部分零售店販售，而主張該公司販售「最衛生的飲用水」的Real Water自那時起，已面臨多宗官司指控。

其中一宗針對Real Water的訴訟，法院判決Real Water賠償原告30億元；此案原告是五名幼童和三名成人，他們指控Real Water的鹼性水中含有毒化學物質「聯氨」(hydrazine)，造成原告的肝臟損傷。

「新聞周刊」指出，原告幼童的年紀最小的才7個月，最大的也不過5歲。

原告律師坎普(Will Kemp)表示，受害幼童2020年秋天被轉送猶他州 鹽湖城的兒童醫院進行等候肝臟移植，但移植計畫並未如預期實現。

今年2月28日，坎普接受赫斯特的親屬委託，代表71歲的赫斯特(Milo Hurst)對affinitylawsuits.com提起另一宗訴訟，赫斯特2024年11月22日死於「嚴重且悲慘的傷害，包括嚴重肝衰竭」。

赫斯特是內華達州博德市(Boulder)餐酒館「米洛酒窖」(Milo's Cellar)的創辦人，赫斯特逝世後，這家餐廳結束營業。

「新聞周刊」取得的訴訟內容指稱，赫斯特曾在報章雜誌上讀到，瓶裝水有毒物質對人體健康的影響，赫然發現與他的健康狀況相似；訴狀寫道，赫斯特如果知道瓶裝水中存在有毒化學物質，就不會買來喝。