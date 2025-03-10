眾院飛安聽證會 航管局不再是黃金標準 主席：無法接受

航空小組委員會主席、德州共和黨眾議員尼爾斯(Troy Nehls)在眾院4日的聽證會上表示，FAA的138個系統中，有105個不堪持續使用，或有潛在故障的風險，「對於一個自視為飛安黃金標準的國家而言，這些數字無法接受。」(美聯社)

數十年來，官員自豪美國的航空系統是安全的「黃金標準」，但眾院4日的聽證會讓這個金字招牌黯然失色。

有線電視新聞網(CNN)報導，議員就基礎設施老舊、航管員長期人力不足，以及所謂糟糕的招聘流程，向聯邦航空管理局(FAA)施壓。

航空小組委員會主席、德州共和黨眾議員 尼爾斯(Troy Nehls)表示，FAA的138個系統中，有105個不堪持續使用，或有潛在故障的風險。

尼爾斯表示，「對於一個自視為飛安黃金標準的國家而言，這些數字無法接受，我們必須做得更好，雖然很容易怪罪FAA，其專案管理也有問題，但我們也需要檢視自身缺失。」

此次聽證會在美國連串飛安事故後進行，包括1月29日華盛頓特區雷根機場發生致命空難，以及後續美國各地機場的飛安事件。

聽證會召開當天，1月空難的罹難者家屬也出席聆聽；美國國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)目前仍在調查相關案件。

在聽證會上，航管專家和官員被問到，國會可以提供什麼協助。

在FAA任職30年的里納爾迪(Paul Rinaldi)直言，「我們不再是航空業的黃金標準，甚至無法擠進全球前三。」

里納爾迪的職涯有一半時間擔任航管員，且曾領導航管員工會。

運輸部長達菲(Sean Duffy)上周宣布一項新計畫，「強化」FAA的航管員招聘流程，包括加薪30%並簡化繁瑣流程。

美國飛安頻傳，民主黨 人質疑這與政府效率部(DOGE)共同主管馬斯克 (Elon Musk)裁撤FAA職員有關。

喬治亞州民主黨眾議員強生(Hank Johnson)稱馬斯克為「共同總統」(co-president)，指馬斯克在美國政府發揮重大影響力，而DOGE裁減數千名聯邦人力。

強生說：「馬斯克和川普在飛安面臨風險的情況下，解雇500多名FAA員工，其中包括維護雷達系統和降落設備的人。」

但達菲透過社群媒體澄清，「只有不到400人被解雇」且這些人都是試用期員工，未影響關鍵安全人員或航管員的職務。