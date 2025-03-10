雞蛋飆天價 疑蛋商操控 司法部要查

蛋價飆得比天高，司法部已著手調查各大蛋商是否操控供應和定價，導致價格上漲。(歐新社)

儘管農業部最新報告稱全國雞蛋 平均批發價格已大幅下跌至每打6.85元，但比起2024年1月以來蛋價還是上漲一倍，上周小型企業等批發價更高達每打8元以上。消息人士透露，司法部 正在調查各大蛋商是否操控供應和定價，導致價格上漲。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，該調查由司法部反壟斷部門負責，不一定會提起法律訴訟；蛋商則表示，蛋價飆升是禽流感 導致。

麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)等多位民主黨議員上個月致信川普總統，稱若要壓抑食品價格，應該查查那些大型食品商和零售業，這些公司進帳創紀錄的利潤，「經常利用流行病、禽流感爆發等危機作為漲價機會，提高到比彌補成本所需的還高。」

幾十年來蛋類產業不斷整合，Cal-Maine Foods便靠著收購成為美國最大鮮雞蛋生產商，並成為少數幾家上市蛋商。該公司股價過去12個月隨著利潤漂亮而漲約50%，其最近提交給聯邦證券交易委員會(SEC)的文件稱2025財年第二季的毛利較前一財年增長了342%。在2022至2023年的上一次禽流感高峰，該公司還報告毛利年增了兩倍多；2023年卻輸掉官司，被判操縱蛋價並罰款數百萬元。Cal-Maine Foods後的四大雞蛋生產商均未上市，財務數據不公開。

代表全美雞蛋生產商的美國蛋品協會(American Egg Board)主席梅茲(Emily Metz)表示，任何認為蛋價上漲是由於哄抬價格所致的說法，都是「誤解真相和現實」，「不要誤會，在雞蛋市場上，蛋農是價格接受者，而不是價格制定者，是市場在反應禽流感造成的不確定性和混亂。雞蛋受供需法則支配，禽流感導致雞蛋供應緊張，加上連續23個月的銷量高居不下，形成蛋價暴漲的情況。」