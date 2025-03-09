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國稅局AI查稅 大數據下「逃稅、漏稅」無所遁形

「1包麵恐漲至1元」美中關稅戰 華埠商品仰賴進口 憂老店倒閉

編譯徐薏茹／即時報導
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華埠商家都擔心關稅造成的影響。(記者曹馨元／攝影)
華埠商家都擔心關稅造成的影響。(記者曹馨元／攝影)

美國針對中國新實施的關稅政策，讓紐約市曼哈頓華埠的商家感到擔憂，一家販售風水商品的店家擔心社區老店可能因此倒閉；一包麵的價格可能上漲至1元，外賣餐盒成本增加可能進一步促使外賣價格上揚。整體而言，由於華埠商家商品主要仰賴進口，預計價格可能上漲8%。

關稅戰影響的不僅是經濟層面，在全國各地的華埠，居民還擔心傳統文化流失，以及這些移民為主社區本來就已經很高的貧窮率，例如在紐約市，28%的華埠居民生活標準在貧窮線之下。

華埠正面臨獨特的危機，許多當地販售的商品在亞馬遜等主流平台並不常見，而這些商品的需求又不足以讓他們在美國蓋工廠生產。

全美各地華埠商家的商品主要來自中國，例如紐約市的店家永安和(Wing On Wo & Co.)，其90%的商品來自中國，第五代店主林美虹(Mei Lum)表示，該店的經營策略如今難以確定，尤其是農曆新年和聖誕節假期的旺季。

洛杉磯加州大學(UCLA)安德森管理學院教授鄧兆生(Chris Tang)解釋，在華埠，人們經常仰賴不容易在其他地方取得的商品，儘管一些支持者認為關稅能促進國內生產，但對於許多文化商品來說並非如此。

鄧兆生表示：「商品總量太小，實際上只有這些華人群體會買這些商品，所以沒辦法建工廠在美國生產這些商品，規模不夠大。所以他們必須進口，沒有其他辦法。」

他補充，消費者可能不會立即感受到關稅的全面影響，需要幾周的時間。

梅蘭的店於1925年開幕，是曼哈頓華埠經營最久的店家，大部分商品來自中國南方以瓷器文明的城市景德鎮，梅蘭表示她已經看到關稅帶來的一些影響，「我們華埠這裡的勞工階級在這些情況下無疑總是受到最嚴重的打擊。」談到華埠的小店店主，她說：「他們許多人告訴我，他們減緩這些衝擊的解決方法是負擔成本，僅小幅調漲，確保常客能負擔得起，他們能維持多久呢？」

華埠 關稅 紐約市

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