川震珍珠生淚謝世報：徹底改變我的人生軌跡

袁瑤說，珍珠班改變了她的人生走向。(記者高雲兒／攝影)

7日下午，四位曾受惠於「珍珠班」資助的學子——辛連良、袁瑤、王國平和楊鋒，與浙江省新華愛心教育基金會及美國愛心第二春文教基金會的代表一同訪問了世界日報 社。他們分享了各自的成長經歷，並對世界日報和基金會的長期支持表達了深深的感激。

辛連良和袁瑤：從珍珠生到基金會工作人員

袁瑤是2011級的貴州珍珠生。她回憶道，務農的父親需要養活三個孩子，但在她初二時，父親在下山時扭傷了腰，次年，袁瑤以全校第一的成績考入縣城高中，卻因家庭無法承擔的學費問題陷入困境。幸運的是，珍珠班的資助讓她得以繼續學業。

畢業後，袁瑤懷著感恩之心，加入了浙江省新華愛心教育基金會，繼續支持下一代學子。她還結識了同為珍珠生的愛人，並於去年結婚。「可以說，珍珠班徹底改變了我的人生軌跡。」袁瑤哽咽著說道。

四位曾經在「珍珠班」接受資助的學子給世界日報贈送禮物。左起：袁瑤、世界日報紐約社社長張宗智、北美總管理處總經理張漢昇、楊鋒、王國平和辛連良。(記者高雲兒／攝影)

同樣在基金會工作的辛連良，是2007級的青海珍珠生，和袁瑤一樣，他在畢業後就加入浙江省新華愛心教育基金會，如今已成為助理秘書長。辛連良說，珍珠班的資助不僅幫助他完成了學業，也讓他有機會參與公益事業。

他回憶起2016年他在涼山幫助世界日報資助的女童班的經歷，「當時有個小女孩拉著我，懇求我們不要離開，因為她已經沒有父母了。」深受觸動的辛連良，為了幫助這些處境艱難的女童，於2018年選擇在涼山駐點，幫助女童，直到去年10月才離開。

珍珠班學子和愛基會代表，與世界日報創辦人王愓吾銅像合影。(記者高雲兒／攝影)

王國平和楊鋒：從珍珠生到美國博士

楊鋒是2010級甘肅 省成縣一中的珍珠生，去年剛獲波士頓大學博士學位，現於勃林格殷格翰公司從事化學工作。2008年，他的家鄉遭遇地震，家中一度陷入困境。然而，憑藉優異的學習成績，他成功考入「世界珍珠班」，獲得了學費和生活補助，這讓他能夠專注於學業，並最終考入復旦大學，甚至出國留學。

回顧這段經歷，楊鋒深感幸運，認為自己能走到今天是極小概率的事件。在珍珠班的三年裡，他每年都會寫一封感謝信，表達對資助者的感激之情。兩年前，楊鋒就曾特地來到世界日報，向報社同仁表達感謝，此次再度來訪，他感到格外親切。

同樣在美國留學的王國平，是2009級的甘肅珍珠生，現為麻省理工學院 博士後研究員，專攻生物醫學工程。他分享道，珍珠班的資助讓他有機會接受優質教育，並最終走上科研之路。為了回饋基金會，他正與基金會合作一個項目，通過人工智慧技術幫助偏遠地區的高中生提升教育水平，目前該項目進展順利。

浙江省新華愛心教育基金會副秘書長王涵表示，珍珠班不僅為學生提供了經濟支持，更通過愛心與關懷，激勵他們努力學習、回饋社會。

曾經受到世界日報發起汶川地震捐款資助的災區學童，2008年致函感謝海外的捐款人，並自稱「幸運兒」。(記者高雲兒／攝影)