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倒數40秒突發狀況 SpaceX取消星艦第8次試飛

中央社華盛頓3日綜合外電報導
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星艦試飛是在發射升空前倒數40秒之際被取消，遊客無緣見證。（美聯社）
星艦試飛是在發射升空前倒數40秒之際被取消，遊客無緣見證。（美聯社）

科技大亨馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）在預定3日升空之前取消「星艦」（Starship）火箭最新一次試飛，但未特別說明問題何在。

綜合法新社與路透社報導，SpaceX在社群平台X發文說：「暫停今天的試飛嘗試…星艦團隊將決定下一次最佳可行的試飛機會。」

這款全球最大、最強力的火箭原定於3日晚間6時45分在德州波卡契卡（Boca Chica）「星際基地」（Starbase）升空，未搭載機組人員。

這次試飛是星艦第8次軌道飛行任務，也是自上次試飛在加勒比海上空戲劇性爆炸後的第一次。

今年1月16日試飛時，星艦上節在英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）上空解體，美國聯邦航空總署（FAA）下令星艦暫時停飛，2月28日指示可復飛。

SpaceX表示，為了即將到來的飛行，已針對星艦上節執行多項升級措施，強化可靠性和性能。

根據SpaceX直播畫面，今天的試飛是在發射升空前倒數40秒之際被取消。

SpaceX發言人胡歐（Dan Huot）說，可能明天同一時間再次嘗試發射，視狀況而定。

馬斯克則在X發文說：「這次飛行有太多問號…最好拆解，兩節都要檢查，一、兩天後再嘗試。」

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