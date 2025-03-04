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夏令時間9日啟動 早就寢免生理紊亂

記者張聲肇／綜合報導
日光節約時間從3月9日開始實施。圖為管理員準備調整堪薩斯州克雷郡法院百年老鐘的時間。（美聯社）
日光節約時間從3月9日開始實施。圖為管理員準備調整堪薩斯州克雷郡法院百年老鐘的時間。（美聯社）

今年的日光節約時間從3月9日開始實施，時間提前一小時對健康的影響，恐怕不只少睡一小時。早晨摸黑傍晚陽光較慢消失，真會影響我們的生理時鐘，該如何因應？

對某些人，可能會有睡眠問題，過一陣子才適應過來，有些研究報告甚至警告，每年這時候，心臟病突發、中風甚至車禍的案例都會增加。

美國有少數地方不實施日光節約時間，包括夏威夷和亞利桑那州大多數地區，以及波多黎各、美屬薩摩亞、關島、維京群島。在受影響的地區，不少人前幾天開始就提早就寢，看看能否以提早起床適應清晨的日照情況。今年的日光節約時間將在11月2日結束。

人類生理節奏大致隨太陽起落的規律而行，何時想睡、何時精神旺盛，都有固定的時間，生理節奏會隨年紀產生變化，年輕時早起的人，年老後變成晚起派很常見。

傍晚時份，褪黑激素開始上升，叫我們準備入睡。這時候陽光仍盛，褪黑激素就會晚一點才分泌出來，打亂生理時鐘。睡眠不足或品質不佳，很容易引起心臟病、認知衰退、肥胖等問題。生理時鐘不只影響睡眠，也影響心跳頻率、血壓、荷爾蒙分泌和新陳代謝。

如何適應日光節約時間的到來？專家建議，不妨前幾天每天提早15-20分鐘就寢，第二天也提早起床。每天清晨多曬太陽，也有助調節生理時鐘。睡眠專家說，每天的例行活動，如晚餐、運動、就寢，都提早一點，有助身體適應新的日光時程。

午睡、咖啡因、入夜後接觸手機及電視螢光幕等光線太多，會阻礙我們提早入睡計畫。

美國醫學會和美國睡眠醫學會（American Academy of Sleep Medicine）都主張廢止日光節約時間，全年遵行標準時間，更符合人體生理時鐘隨太陽規律運行的道理，也會減少一些人的睡眠問題。

日光節約時間 心臟病 中風

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