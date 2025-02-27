距另1架客機太近 美航聽指示重新降落

一架美航客機在華府雷根機場降落。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)透露，18日早上8時20分左右，一架正要在華府 雷根機場降落的美航班機，因距離另一架正要從同一跑道離開的客機太近，聽從塔臺指示放棄降落，繞場(go around)後順利著陸。

美國航空表示，2246航班多繞了一下，讓「另一架飛機更多時間起飛」後，安全正常地著陸。「本公司恪守既定的繞場政策，繞場並非不正常飛行操作，在美國航空體系裡面，可能幾乎無日無之。」

此事發生不到兩小時後，芝加哥中途機場也發生西南航空2504班機緊急拉升繞場，以避免撞上跑道前方緩緩移動的小客機，最後也平安降落。

航空專家說，商業航班繞場再降不是「不尋常」的操作，理由很多，包括天氣不佳、甚至一隻鹿突然闖入跑道，都有可能。如果當時離地面還有相當高度，飛機拉起繞場時，乘客可能不會注意到。

佛州 安卜瑞-瑞朵航太 大學(Embry-Riddle Aeronautical University)航空學院實作教授喬斯林(Robert Joslin)說，這種事大概「比你我所知」還常發生，「不絕對是飛機眼看就要撞上什麼的問題。」

他引述FAA報告說，2023會計年度全國最忙碌的10大機場，每1000個降落架次，就有將近4次繞場重降。FAA每天要監督4萬5000個班機起飛降落。

他說，飛行員都受過繞場重降的訓練，能見度低，要依靠儀表指示進場時，就得做好「也許會錯過跑道，需繞場再降」的準備。而放棄降落的原因，則包括飛得太高、太快、沒對準跑道。跑道上有不該在上面滑行的飛機，或塔臺錯誤放行地面飛機進入跑道，都可能是原因。

曾任FAA機艙科技首席顧問的喬斯林說，「飛行員的問題？塔台問題？天氣問題？野生動物的問題？理由多得很。」