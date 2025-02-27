北卡2少年酒駕撞樹亡 代課老師因為這個原因被捕

北卡州若斯曼高中美式足球隊員瓊斯(左)和瑞諾德(右)去年8月25日疑似因酒駕撞樹，當場死亡。(若斯曼高中)

北卡 羅萊納州川索維尼亞郡(Transylvania County)學區 發言人24日表示，34歲代課老師愛旭莉·戴瑞提(Ashley Marie Darity)因涉及當地兩名少年去年8月酒駕沙灘車撞樹死亡，遭控過失殺人，13日被捕。

若斯曼高中(Rosman High School)美式足球 隊員瓊斯(Layne Jones)和瑞諾德(Jayden Reynald)去年8月25日駕駛2015年出廠的北極星運動家(Polaris Sportsman)全地形車在轉彎時撞到樹木後彈落在地，被宣告當場死亡。公路巡警初步調查認為是超速所致，但事後調查人員發現，酒精也是肇禍因素之一。

學區發言人布朗(Tessa Brown)表示，戴瑞提於2021年10月至2023年12月間，在若斯曼高中擔任代課老師。川索維尼亞時報報導，戴瑞提被控提供酒精飲料給兩名學生。法院紀錄顯示，她的保釋金被訂為2萬元。

北卡州官員也逮捕了47歲的拉斯波恩(Kaine Rathbone)和33歲的懷海德(Patricia Faye Whitehead)，罪名是幫助並鼓勵未滿21歲的青少年喝酒。兩人須各繳納500元保釋金。

當局並未提供更多細節，只表示拉斯波恩犯案時間為2023年6月10日，懷特海德在2023年2月14日犯案；兩起案件都發生在車禍前一年多。

逮捕令指出，兩人舉辦室內派對，供一名15歲少年引用麥芽釀造的酒精飲料；同時還幫助未成年人進行「倒立喝啤酒」(keg stand)遊戲，也就是手扶挑戰者雙腿，令其用雙手倒立在啤酒桶上，再用漏斗將啤酒灌入口中。