邊境沙皇：我要帶著地獄去波士頓了

邊境沙皇霍曼(中)22日出席華府附近一場保守派政治行動會議，並直接向波士頓警局發出警告。(路透)

川普政府的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)周末出席一場保守派政治行動會議(Conservative Political Action Conference)活動時，特別向波士頓 市的警局局長寇克斯(Michael Cox)發出警告稱，「我要來波士頓了，我會帶著地獄一起來。」

霍曼在這場於華府附近舉行的活動說：「波士頓的警察局長，你說過你會加倍努力不協助ICE的執法工作。我要來波士頓了，我會帶著地獄一起來。」這番話引起了觀眾的掌聲。霍曼還說「你不是警察局長，把你胸前的警徽取下來放進抽屜。因為你已經變成了政客，你忘記了當警察是什麼感覺。」

霍曼指責該州的警察忽視了他們的職責，未把在美國非法居留的犯罪分子列為工作目標。他說，雖然沒有具體案例，但他發現多起案件中，有非法居留的犯罪分子被關押，但隨後卻把他們釋放。

波士頓是一座庇護 城市，該市市長吳弭下月初將與紐約、芝加哥和丹佛的市長一起出席國會監督委員會的聽證會，就庇護城市政策作證。

在霍曼發表言論後，吳弭在社交媒體平台Bluesky上表達了對波士頓警察局的支持。

她發文寫道：「這是我們的城市。我們將繼續遵循並執行法律，確保所有波士頓居民的安全。毫無疑問，我們的警察局長得到了我的完全信任與支持。」

由柯默(James Comer，肯塔基州國會眾議員，共和黨)領導的眾議院監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)，上月向上述城市領導人發出通知，其中在給吳弭的信中寫道，「根據『波士頓信任法案』(Boston Trust Act)，波士頓是一個庇護轄區，波士頓市議會最近一致投票重申了這一點。此外，波士頓還受到麻州 司法判例的約束，該判例認定移民及海關執法局的拘留令是對州權力的非法行使。」

2024年總統大選後不久，市長吳弭重申了波士頓作為庇護城市的地位。在被要求出席作證時，吳弭說，「我希望能夠配合並以最佳方式代表這座城市參與其中。我們非常自豪波士頓是全國最安全的大城市。我們有很多成功的經驗可以分享，我們期待能夠深入探討這些細節。」

麻州有八個庇護城市，包括安姆斯特(Amherst)、波士頓、劍橋(Cambridge)、雀爾喜(Chelsea)、康科德(Concord)、牛頓(Newton)、北安普頓(Northampton)和薩默維爾(Somerville)。

麻州州長希利(Maura Healey)之前談到移民問題時說，麻州不是庇護州，麻州官員願意並準備好協助「調查、起訴和追究在麻州犯罪者的責任」。