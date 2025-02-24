美航班機傳「詐」彈 義大利軍機伴飛緊急改降羅馬 安檢後虛驚一場

美國航空292班機自紐約往新德里途中，接獲「炸彈威脅」，緊急改降義大利羅馬。義大利空軍出動兩架戰機伴飛，平安降落，事後發現只是虛驚一場。(路透)

美國航空(American Airlines)一架自紐約起飛的班機，接獲「炸彈威脅」，緊急改降義大利 羅馬(Rome)，由義大利空軍戰機伴飛，事後發現只是虛驚一場。

根據紐約郵報(New York Post)報導，美國航空編號292航班的波音787-9型夢幻客機於美東時間22日晚間8時30分自紐約甘迺迪國際機場起飛，目的地印度 首都新德里(New Delhi)，預計飛行時間14小時。

不料這架班機在距離目的地僅剩兩小時、在飛越中亞土庫曼(Turkmenistan)上空時，突然掉頭180度飛往歐洲。

美航事後證實，因為機上接獲炸彈威脅，緊急改變航線，並在義大利空軍戰機伴飛護航下，降落在羅馬。美航事後發表聲明指出該航班「可能存有安全疑慮」。

來自密西根州底特律的乘客喬普拉(Neeraj Chopra)前往印度探望家人而搭上美航292班機，他向美聯社表示，當機長宣布「基於安全問題改變航線」時，機上乘客馬上警覺狀況不對。

喬普拉坦承：「當時感到有點恐慌，心想到底發生什麼事？」

義大利空軍出動兩架戰機伴飛，盯住美國航空292班機，直到平安降落。(路透)

義大利空軍證實該班機受到炸彈威脅而臨時改變航線，並派出兩架颱風戰鬥機(Eurofighter Typhoon)伴飛，平安降落在羅馬李奧納多達文西機場(Leonardo da Vinci Airport)。機上機上199名乘客與15名機組人員此時已經飛行了14小時又45分鐘。

降落後，所有乘客都帶著行李坐上巴士前往航廈重新接受安檢，最後確認炸彈威脅只是虛驚一場。但還是折騰了15小時，才又重新起飛，繼續未完航程。

來自俄亥俄州 岱頓市的22歲乘客貝肯(Jonathan Bacon)向美聯社記者表示：「這絕對是我這輩子坐過的最長時間的航班。」

美航聲明中重申：「安全與保障是我們首要任務，我們感謝乘客的理解。」並強調：「我們正與當地政府密切配合，依據情況發展，提供最新消息。」