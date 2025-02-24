我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

她每月付400元TikTok學費 現在賣水壺年收逾650萬

美航班機傳「詐」彈 義大利軍機伴飛緊急改降羅馬 安檢後虛驚一場

編譯俞仲慈／綜合報導
美國航空292班機自紐約往新德里途中，接獲「炸彈威脅」，緊急改降義大利羅馬。義大利空軍出動兩架戰機伴飛，平安降落，事後發現只是虛驚一場。(路透)
美國航空292班機自紐約往新德里途中，接獲「炸彈威脅」，緊急改降義大利羅馬。義大利空軍出動兩架戰機伴飛，平安降落，事後發現只是虛驚一場。(路透)

美國航空(American Airlines)一架自紐約起飛的班機，接獲「炸彈威脅」，緊急改降義大利羅馬(Rome)，由義大利空軍戰機伴飛，事後發現只是虛驚一場。

根據紐約郵報(New York Post)報導，美國航空編號292航班的波音787-9型夢幻客機於美東時間22日晚間8時30分自紐約甘迺迪國際機場起飛，目的地印度首都新德里(New Delhi)，預計飛行時間14小時。

不料這架班機在距離目的地僅剩兩小時、在飛越中亞土庫曼(Turkmenistan)上空時，突然掉頭180度飛往歐洲。

美航事後證實，因為機上接獲炸彈威脅，緊急改變航線，並在義大利空軍戰機伴飛護航下，降落在羅馬。美航事後發表聲明指出該航班「可能存有安全疑慮」。

來自密西根州底特律的乘客喬普拉(Neeraj Chopra)前往印度探望家人而搭上美航292班機，他向美聯社表示，當機長宣布「基於安全問題改變航線」時，機上乘客馬上警覺狀況不對。

喬普拉坦承：「當時感到有點恐慌，心想到底發生什麼事？」

義大利空軍出動兩架戰機伴飛，盯住美國航空292班機，直到平安降落。(路透)
義大利空軍出動兩架戰機伴飛，盯住美國航空292班機，直到平安降落。(路透)

義大利空軍證實該班機受到炸彈威脅而臨時改變航線，並派出兩架颱風戰鬥機(Eurofighter Typhoon)伴飛，平安降落在羅馬李奧納多達文西機場(Leonardo da Vinci Airport)。機上機上199名乘客與15名機組人員此時已經飛行了14小時又45分鐘。

降落後，所有乘客都帶著行李坐上巴士前往航廈重新接受安檢，最後確認炸彈威脅只是虛驚一場。但還是折騰了15小時，才又重新起飛，繼續未完航程。

來自俄亥俄州岱頓市的22歲乘客貝肯(Jonathan Bacon)向美聯社記者表示：「這絕對是我這輩子坐過的最長時間的航班。」 

美航聲明中重申：「安全與保障是我們首要任務，我們感謝乘客的理解。」並強調：「我們正與當地政府密切配合，依據情況發展，提供最新消息。」 

義大利 印度 俄亥俄州

上一則

怕投資+憂長壽…退休金如何理財 嬰兒潮世代難題

下一則

富裕千禧、X世代 比嬰兒潮更願提早傳承財富

延伸閱讀

美航飛離甘迺迪機場後接獲炸彈威脅 改道迫降

美航飛離甘迺迪機場後接獲炸彈威脅 改道迫降
涉不公平商業行為 義調查比亞迪、特斯拉等4電動車廠

涉不公平商業行為 義調查比亞迪、特斯拉等4電動車廠
嚮往義大利魅力「鞋跟區」 今夏新闢紐約直飛航線

嚮往義大利魅力「鞋跟區」 今夏新闢紐約直飛航線
倫敦辦公大樓重建 挖出首座羅馬時期聖殿

倫敦辦公大樓重建 挖出首座羅馬時期聖殿

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

2025-02-19 15:13
比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

2025-02-19 11:25
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

2025-02-17 19:36
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

2025-02-18 12:48

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗