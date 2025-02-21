預謀在高中校園發動大規模濫殺 德州2少女被捕

休士頓有兩名高中女生，最近因涉嫌策畫在高中校園發動大開殺戒，19日遭警方逮捕。圖為2019年德州聖大菲高中大規模槍擊案，造成10學生不幸喪生。(美聯社)

執法部門20日證實，休士頓 斯普林布蘭奇獨立學區 (Spring Branch Independent School District)兩名年齡分別為15歲和16歲的少女，因涉嫌策畫在高中校園發動大規模濫殺攻擊行動，19日遭警方逮捕。

蒙哥馬利郡警長辦公室指稱，兩名嫌疑人在網路發出威脅，當局18日獲悉後，對此案積極展開刑事調查，迅速逮捕兩名少女。

德州當地媒體KHOU和 KPRC報導，兩名少女打算攻擊的目標是其中一名16歲少女就讀的「紀念高中」(Memorial High School)；另一名15歲少女則就讀於威利斯高中(Willis High School)。

蒙哥馬利郡警長辦公室副警監史賓塞(Scott Spencer)聲明指出，「有證據顯示，他們意圖在當地一所學校實施暴力行為。」

斯普林布蘭奇獨立學區警長貝姆布里奇(Larry Baimbridge)向美國廣播公司新聞網(ABC News)表示，16歲少女因涉嫌發出恐怖威脅被捕。史賓塞則指出，第二名少女是因與大規模襲擊不相關的指控被捕；他不願透露更多細節。

警方表示，目前調查仍處於初期階段，執法部門正在審查案件證據，將在獲得更多資訊後，再提供最新消息。

聯邦調查局(FBI )休士頓公共事務官員哈根(Connor Hagan)20日則指出，由於嫌犯是未成年人，受到聯邦調查局和司法部政策限制，當局無法公布更多細節。

哈根強調，「在收到令人不安的訊息後，FBI快速調查，並將調查結果轉交當地執法夥伴，最終挽救無辜學生生命。多虧休士頓FBI、斯普林布蘭奇獨立學區警局、蒙哥馬利郡警長辦公室和休士頓警察局的密切合作，才得以阻此這次預謀攻擊。」

史賓塞說，警方已加強安全措施，將繼續與校方和執法夥伴密切合作，「以確保安全環境」。