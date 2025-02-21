美蛋商救蛋荒 將進口1.5萬噸土耳其雞蛋

在美國因禽流感導致出現嚴重蛋荒及價格飆升後，蛋商已開始向土耳其進口1萬5000噸雞蛋。圖為密西根州一家超市在雞蛋櫃旁貼告示，告知消費者為何雞蛋短缺。(美聯社)

美國數以千萬計蛋雞爆發禽流感 而遭撲殺，導致出現嚴重蛋荒及價格飆升，為紓緩缺蛋壓力，蛋商已開始向土耳其 進口1萬5000噸雞蛋 。

土耳其蛋品生產商中央聯盟(Egg Producers CentralUnion)主席阿菲揚(Ibrahim Afyon)說，土耳其本月開始向美國運送雞蛋，並將持續到7月，預計總共輸出1萬5000噸雞蛋，相當於700個貨櫃的雞蛋。

根據美國的數據，禽流感始於2022年，情況甚至有失控之勢，迄今已導致約1億6200萬隻雞、火雞及其他家禽死亡及撲殺，由於涉及數以千萬計產蛋雞隻，導致雞蛋嚴重短缺。

代表美國蛋農的合作社「美國蛋農協會」(United Egg Producers)首席執行官格雷戈里(Chad Gregory)表示支持臨時進口蛋品措施，以協助緩解美國雞蛋供應的壓力。

阿菲揚指出，由於美國雞蛋供應短缺，美國公司唯有尋求其他進口市場，於是找到土耳其雞蛋生產商，估計今次交易的金額為2600萬元。他形容土耳其是全球十大雞蛋出口國之一。

美國農業部對進口雞蛋問題未予置評。蛋荒使雞價去年開始飆升，農業部早前預計今年農場雞蛋價格還將上漲45%。

蛋荒導致雞蛋奇貨可居，成為家庭的高消費食物，餐廳含蛋食品也要加價，例如連鎖餐廳煎餅屋(Waffle House)對顧客訂單中的每個雞蛋加收0.5元附加費。賓州甚至爆出雞蛋偷竊案，蛋商Pete & Gerry's Organics的貨車遭偷走失竊逾10萬隻蛋，價值逾4萬元。

當局一直努力遏制禽流感，然而不但無功而返反而進一步擴散，去年3月更首次在德州的乳牛中發現，現已蔓延至17個州的970多群乳牛。更令人擔憂的是，自去年4月開始出現傳染人類個案，已有近70人受感染，1人死亡，主要是接觸受感染家禽或牛隻的農場工人。