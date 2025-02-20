美銀：蘋果產品須漲價9% 才能完全抵銷關稅帶來影響

美國銀行(Bank of America)指出，因川普 總統新徵收的關稅 ，智慧手機巨擘蘋果必須把iPhone 等自家產品的價格調升約9%，才能完全抵銷關稅帶來的影響。

國家廣播公司新聞網(NBC News)19日報導，美國銀行的預測是指一切由海外代工生產再進口的iPhone、iPad等產品，至少都被加徵關稅10%，蘋果公司就得把產品價格調升到那個程度。分析師莫亨(Wamsi Mohan)警告說，蘋果公司無論怎麼因應，其獲利都會受到打擊。

華爾街跟莫亨一樣，絞盡腦汁想預測：川普打算全面向進口商品開徵關稅，會有什麼影響。川普上周簽署備忘錄，向一切對美出口的外國開徵收「對等關稅」(reciprocal tariffs)，引發華爾街關切。

目前有關關稅影響的討論方興未艾，蘋果被擱在放大鏡下檢視。2月初川普宣布向中國加徵10%關稅，而蘋果在中國組裝大多數產品。

莫亨評估各種光景，蘋果要不是在美維持商品價格不變，就得因關稅提高了成本而加價。他表示，假如蘋果不加價，那麼在2026年每股獲利就會減少26美分，也就是3.1%。

同時，蘋果若漲價約3%，那就會導致同期每股獲利跌21美分，相當跌幅2.4%，原因在他認為加價會讓蘋果手機銷售數字減少5%。只是假如加價不影銷售數額，那麼關稅對營收的影響就會小得多。

以此估法，莫亨表示蘋果要漲價9%，才能抵銷關稅帶給成本的負擔，還有銷售量可能受影響。

莫亨指出，蘋果本來打算透過變通方式，避開川普向中國施加的關稅；目前大多數iPhone機型現在可以在印度生產，但川普想實施的對等關稅，據估要比向中國開徵的10%關稅高得多。

因為數年來把iPhone的製造移到印度，目前該手機約15%在印度生產。