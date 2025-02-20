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假中國公安詐騙在美留生 FBI發布繁簡體中文警訊緝嫌

編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦調查局費城辦公室公布一張冒充中國公安詐騙留學生的嫌犯照片，他身穿中國公安服裝，並出示一張「公安人員證件」。(FBI費城辦公室照片)
聯邦調查局費城辦公室公布一張冒充中國公安詐騙留學生的嫌犯照片，他身穿中國公安服裝，並出示一張「公安人員證件」。(FBI費城辦公室照片)

不法分子冒充中國公安詐騙事件愈來愈猖獗，對象多是華裔中國留學生，2022年以來已發生過數十宗。聯邦調查局(FBI)費城辦公室公布一名相信是華人的嫌犯照片，提醒切勿掉入圈套。

FBI特別以繁體及簡體中文發出信息及公布嫌犯照片，要求公眾協助提供信息。

通告指此人至少今年1月，曾參與針對中國留學生的詐騙案，冒充中國公安。

FBI說，騙徒一般會向行騙對象聲稱，他們因涉及在中國發生的一起刑事案，有金融犯罪嫌疑而被通緝，必須立刻匯款以免被逮捕和引渡。

騙徒也會要求受害者接受全天候監控，避免與別人討論案情，也不要搜尋網站。

該名嫌犯被描述為「亞裔男性、黑髮、棕眼、說英語和普通話」。照片中他身穿中國公安服裝，並出示一張「公安人員證件」。

FBI表示，若有此人的任何信息，請立刻聯當地的聯邦調查局分局或最近的美國大使館或領事館。

有關騙徒的行騙手法，一般是打電話給受害人，電話號碼看起來是來自中國的地方公安局，甚至或是中國駐美領事館。當受害人接聽後，騙徒在手機的視像通話出示看似逼真的逮捕令，甚至詳細說明受害人的基本個人信息以增加其可信度。

FBI就此作出多項提示，指出若收到陌生人來電指控你犯罪的話，就一定是騙徒，切勿泄露任何個人信息，更不要匯出一分錢。

即使來電的號碼看似是來自官方的電話號碼，然而這不代表就是官方，因為犯罪分子會用技術來偽冒。

FBI特別指出，外國政府在美國展開合法執法活動的人員，必須與FBI協調行動，「如果有人自稱是中國當局的人與您聯繫，請聯繫當地的FBI外勤辦事處」。

FBI 的網路犯罪申訴中心(Internet Crime Complaint Center)也表示，除了中國留學生，華裔社群成員也是這些詐騙團夥的目標。

FBI 中國留學生 華裔

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