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「不是我的總統日」 多城公民團體群起抗議反川普、馬斯克

編譯俞仲慈／綜合報導
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華府17日舉辦反川普與馬斯克的抗議活動，有人舉牌上面寫著：「遣返馬斯克，廢黜川普」。(美聯社)
華府17日舉辦反川普與馬斯克的抗議活動，有人舉牌上面寫著：「遣返馬斯克，廢黜川普」。(美聯社)

2月17日總統日放假當天，公民團體群起在全美各地發起反川普馬斯克的抗議活動，高舉「不是我的總統日」、「沒有國王日」等標語，表達聯邦大規模瘦身行動衝擊生計的強烈不滿。

今日美國報(USA Today)報導，包括「50501運動」(50501 Movement)等多個公民團體17日發起反川普與馬斯克的抗議活動，距離上一回大規模示威遊行還不到兩周時間。

華府國會大廈外，數千人聚集揮舞旗幟、高舉標語並大聲疾呼：「這才是民主的樣貌！」還有紐約市街頭也有數百人拿出「阻止共和黨政變」的布條遊行，並高喊「沒人選馬斯克」等抗議口號。 

德州奧斯汀(Austin)同樣也有類似抗議活動，抗議民眾高呼：「馬斯克必須下台」、「沒有正義、就沒有和平」等口號。

至於科羅拉多州洛磯山國家公園(Rocky Mountain National Park)外也有數十名抗議人士聚集高舉標語「我為樹木代言」，同時高呼：「沒有國王也沒有王冠，我們百姓不會退讓。」，表達對馬斯克推動大規模聯邦裁員行動的強烈不滿。 

主導抗議活動的「50501運動」發表聲明強調：「我們愈來愈驚覺到我們的憲法權利如何被踐踏，總統權威如何被那些謀取私利、鞏固權力的人所篡奪。」 並補充道：「同時總統川普還系統性解除政府部會職責的保護欄。」

據了解，由網友透過Reddit、Instagram、Bluesky、Discord等社交平台串聯組織的「50501運動」象徵全國50州、50場抗議而且每一天持續舉行，並宣稱已有11萬5000人加入。

另外無黨派人權組織「全國有色人種協進會」(NAACP)落磯山(Rocky Mountain)分會也來到丹佛市(Denver)連鎖賣場好市多(Costco)舉辦購物活動，力挺好市多堅定支持DEI政策的立場，洛磯山分會主席普斯考特(Portia Prescott)強調：「美國擁有一股消費力，而且多元可讓企業獲利，我們需要讓企業了解多元有多麼珍貴。」

馬斯克 川普 好市多

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