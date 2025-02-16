郵局員工監守自盜 北卡州、加州2起4人偷竊支票案

芝加哥一間郵局內處理郵件分類的員工。最近加州和北卡分別傳出郵局員工監守自盜遭逮捕判刑的案例。(路透)

美國郵政 (USPS)最近接連發生數起員工監守自盜的案件。

北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)郵局員工娜奇卓·夏農(Nakedra Shannon)夥同其他兩人，共謀偷竊郵寄支票 後轉售，7日被法院判處五年徒刑：加州 科斯塔梅薩(Costa Mesa)(郵局員工喬薇安·海斯(Joivian Tjuana Hayes)偷竊逾30萬元現金及收藏品，被控多項罪名。加州中區聯邦檢察署說被告已經認罪。

法院文件顯示，夏農的兩名同夥、30歲的卡特(Desiray Carter)與28歲嘉納(Donell Gardner)也因為共同竊取郵寄支票獲利，雙雙被判四年半徒刑；同時三名被告每個人均被法院罰款11萬3333.87元。

根據檢方調查，主嫌夏農在2021年3月至2023年7月任職於USPS夏洛特郵件配送中心，擔任郵件處理員，然後在2023年4月到7月之間利用職務之便，竊取郵寄的支票。

檢方表示，主犯夏農將偷來的支票先交給加德納，然後加德納透過即時通訊軟體Telegram聊天室將支票截圖轉發給卡特，卡特則負責把支票截圖公布在「OG Glass House」出售。短短數個月，三名共犯竊取的支票面額高達2400萬元。

警方在2023年11月中旬逮捕三人。

36歲的海斯被控一項偷竊郵件、一項非法轉移、冒用他人身分罪。這名Costa Mesa郵局員工偷取至少20張支票，換得28萬4000元。檢方說，她假冒支票收款人的簽名，將這些支票存入自己的帳戶；另偷取3000元的銀行匯票，直接存入自己的帳戶。

調查人員另外從她住處發現金幣、現鈔等，最嚴重的罪名足以讓她坐牢15年，偷竊信件罪可另判五年徒刑。

懷疑信函或信件內容遺失的民眾，可向郵政督察處(Postal Inspector Service)報案。

郵局鼓勵用戶寄錢最好用銀行匯票，不要寄私人支票或現金。另外郵局也發行匯票，手續費低廉，多數金融機構都接受，且絕不會過期。