司法部最後通牒 紐約市長亞當斯涉貪案終撤告

在連續七名檢察官拒絕司法部命令對紐約市長亞當斯撤告後，14日終於由華盛頓檢察官執行了司法部撤告的要求，結束多日戲劇化的轉折。（美聯社）

數名聯邦檢察官不滿遭到施壓而請辭之後，司法部 14日啟動撤銷紐約市長亞當斯 (Eric Adams)貪汙起訴的程序。不過，充滿戲劇張力的亞當斯涉貪案尚未落幕，司法部撤銷起訴的動議仍須獲得聯邦法官批准才能生效。自從司法部要求紐約檢方對亞當斯撤銷起訴以來，至少已有7名聯邦檢察官掛冠求去，在司法界引起軒然大波。

至少已有7檢察官抗命請辭

司法部代理副部長博夫(Emil Bove)10日下令，要求紐約南區聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)撤銷對亞當斯的貪汙起訴。博夫聲稱，起訴案影響了亞當斯對於川普 政府打擊無證移民的配合。薩松對司法部長邦迪(Pam Bondi)提交措詞嚴厲的備忘錄之後，13日宣布辭職。

曾任保守派大法官史卡里亞(Antonin Scalia)助理的薩松在備忘錄寫道，亞當斯確實犯下遭到起訴的罪行，博夫與亞當斯辯護律師在1月31日的討論內容「令人深為不安」，因為亞當斯律師不斷強調「投桃報李」(quid pro quo)的安排，暗示唯有撤銷貪汙起訴，亞當斯才能協助司法部推動優先施政項目。

國家廣播公司(NBC)報導，多名消息人士透露，薩松拒絕撤銷起訴之後，司法部官員將亞當斯案移交專門負責公務員貪腐案件的刑事司廉政處(Public Integrity Section，PIS)處理，結果刑事司廉政處數名檢察官也因為不滿遭到施壓而請辭，14日又有1名曼哈頓聯邦檢察官辭職，使得亞當斯事件至少已造成7名聯邦檢察官辭職。

廉政處1檢察官護同僚挺身撤告

博夫、司法部刑事司官員貝肯(Antoinette Bacon)以及廉政處官員14日舉行視訊會議，會議結束幾個小時之後，司法部便提出撤銷起訴動議。動議是由廉政處資深檢察官蘇利文(Edward Sullivan)以及博夫、巴肯共同簽名。消息人士說，蘇利文是為了保護其他同僚才決定簽署動議。

法律專家說，司法部罕見手段將讓民主黨籍的亞當斯從今以後聽命於川普政府。