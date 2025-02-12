遭控中共特務「不成立」 波士頓僑領梁利堂無罪當庭釋放

梁利堂案開審期間，部分人士在波士頓法庭外舉牌支持梁利堂。(讀者提供)

聯邦陪審團10日裁定，被控非法擔任中共代理人的波士頓 僑領梁利堂(Litang Liang)無罪， 法官並當庭將其釋放。梁利堂因向中國官員提供當地華人 社區個人、異議人士和團體的信息，2023年遭美國政府起訴。

現年65歲的梁利堂在庭審結束後表示，「正義終於到來。」出席旁聽的梁利堂親友在聽到判決結果後，紛紛鼓掌慶賀。

梁案從2月3日開始在波士頓聯邦法庭審理，到7日完成舉證，12位陪審員經過7日、10日上午的討論後，針對梁利堂被控「圖謀擔任外國政府代理人」和「未告知司法部就擔任外國政府代理人」罪名，一致同意「不成立」。

聯邦檢察官弗利(Leah Foley)發表聲明稱，儘管結果令人失望，但檢方「尊重陪審團的決定」。

路透社報導，梁利堂的罪名是他在2023年被控充當未登記的中國特務，美國當局曾將此案描述為致力反制中國政府在海外壓制批評者的一部分。

梁利堂是在中國出生的美國公民，他否認這些指控且不認罪，他的律師審訊中稱這些指控「荒謬」，並稱這些指控是為了箝制主張民主統治的台灣跟中國大陸統一的當地社區活動人士的言論自由。

梁的律師德米西(Derege Demissie)說，梁利堂曾在一家酒店工作，多年來一直是工會的活躍成員，也是波士頓華人社區的組織者和活動人士。

聯邦助理檢察官基斯特納(Timothy Kistner)在結案陳詞時表示， 中國政府之所以找到梁利堂，是因為「想要一個已經參與社區活動、了解社區的人。」

檢察官說，梁利堂在2018年至2022年間，向中國官員提供了個人資訊，並分享了有親台傾向的異議人士和團體的細節。

檢方還表示，梁利堂在2018年前往北京與中共某部門會面後，成立了大波士頓中國和平統一促進會」，該組織致力促進中國對台灣的目標。

檢察官還說，梁利堂曾在中國官員指示下，於2019年組織了針對民主派抗議人士的反示威活動，並在2022年向中國一個負責調查政治異議人士的機構的一名官員，提供了兩名潛在的當地招募對象信息。

德米西在結案陳詞時反駁表示，梁利堂並未隱瞞其政治活動，該起訴侵犯了美國憲法第一修正案賦予梁的言論自由權。

德米西表示，「如果此案與中國無關，那它根本不會存在。這就是此案的目的，那就是製造恐懼，它達到了這個目的。」

跟梁利堂有相同經歷的陸戰隊退伍軍人、紐約警察局官員昂旺 ，2020年曾被聯邦當局指控是中國的非法代理人，這項控罪後於2023年初由聯邦法官悄悄撤銷。

昂旺對梁利堂獲判無罪的結果表示，近幾年對華人的妖魔化、污名化，對華裔社區造成很大的影響，「出生地、原生父母不應該是我們的原罪，每個人都應受到平等對待，」他希望華人社區一定要團結維護自己權益，讓自己跟梁利堂一樣受到迫害華人能越來越少。

昂旺說，「所謂的自由民主不能是選擇性，而應該是普羅大眾化的標準。」