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漁民反彈影響生計 新英格蘭捕龍蝦嚴規取消

記者張聲肇／綜合報導
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漁業管理當局原擬今年夏季實施新規定，提高新英格蘭龍蝦業者准予捕捉龍蝦的「最小隻」標準，但遭強烈抗議後決定取消。(美聯社)
漁業管理當局原擬今年夏季實施新規定，提高新英格蘭龍蝦業者准予捕捉龍蝦的「最小隻」標準，但遭強烈抗議後決定取消。(美聯社)

原擬保護龍蝦、免致蝦源枯竭的捕撈規定，經龍蝦業者抗議說會影響他們的生計，大西洋州海洋漁業委員會(Atlantic States Marine Fisheries Council)本月初取消新英格蘭較嚴格的捕龍蝦規定。

漁業管理當局原擬今年夏季實施新規定，加大准予捕捉龍蝦的「最小隻」標準，但捕蝦業者不斷抗議說這條規定「沒必要」，「會讓業者破產」，商業捕撈業者更說，若按新規定，過去可賣到市場的龍蝦，他們抓了還得丟回海裡去。

委員會龍蝦組2月4日決定廢止這條規定，因為業者對新規定「可能造成的經濟衝擊表達強烈關切」。組長凱利爾(Patrick Keliher)說，廢止｢最小隻｣准撈標準後，業界須另謀保護蝦源的方案。他說，緬因灣龍蝦業須確保可長期收獲龍蝦的來源，以穩定海岸社區的經濟。

緬因灣盛產龍蝦、鱈魚、蚌殼等海鮮，是全球著名的海鮮產區，委員會2023年規定，龍蝦繁殖量減少35%以上，就得嚴格實施｢捉大放小｣規定，以保護蝦源。官方2023年採樣發現，2020-22年的繁殖量比2016-18年少了40%，於是提出提高最小隻捕捉標準的規定。至於龍蝦繁殖量減少，可能是該區海水暖化速度較快所致。

聯邦政府指出，龍蝦的實際捕捉量，2023年比2021年減少了11%，不過仍屬史上高產量。漁民反對新規，因為加拿大東岸也生產大西洋龍蝦，是他們的競爭對手。

新英格蘭漁業管理協會執行長德拉諾(Dustin Delano)是第四代龍蝦捕撈業者，他說，龍蝦每年替新英格蘭經濟帶來數十億元的產值，形成「地方經濟特色」，「此時提高捕捉大小隻標準，會讓許多業者破產，把美國市場讓給外國競爭者。｣

新英格蘭 破產 聯邦政府

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