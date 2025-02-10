煎餅屋收雞蛋附加費 同業撿到槍

連鎖餐廳「煎餅屋」率先宣布2100家分店每顆雞蛋要多收50分「附加費」。(路透)

近來蛋價飆漲，餐飲業與烘焙坊「用蛋量」龐大，承受極大成本壓力，連鎖餐廳「煎餅屋」(Waffle House)率先宣布漲價，反被同業Cracker Barrel 嘲諷「那不是待客之道」。

根據美食網站Eater報導，舊金山烘焙坊Breadbelly老闆詹姆士·黃(James Wong)面對國內蛋價接連飆漲的事實坦言：「這種現象肯定會愈來愈普遍，禽流感 去了又來。」並透露過去四個月來成本上漲150%，調漲售價恐怕在所難免。

據統計，2024年12月蛋價比前一年同期上漲36.8%，而且聯邦農業部預估今年蛋價還會上漲20.3%，黃老闆坦承線在已很難買到大型雞蛋 ，只好改用中型雞蛋：「如果我們無法提供大小合適的雞蛋，我們賣給顧客的商品就會不一樣。」

因此Breadbelly被迫停止供應需要使用新鮮蛋黃的「雞蛋咖啡」(egg coffee)，接下來塞滿雞蛋沙拉與油炸蔬菜、定價17元的「雞蛋沙拉麵包」(egg salad bun)恐怕也吃不到了。

紐約市布魯克林(Brooklyn)的Ursula墨西哥 餐廳以早餐捲餅、早午餐以及甜甜圈等甜點備受顧客喜愛，老闆希伊(Eric See)強調：「基本上我們所賣的東西，其中半數都用到雞蛋。」

不過去年9月一箱15打雞蛋售價是45元，12月漲到80元，最近則在102元至170元之間徘迴；希伊直言：「我從未看過蛋價上漲速度這麼快。」儘管如此，希伊仍決定自行吸收成本：「我們的早餐售價不能像龍蝦或生鮮海產那樣標示為時價。」不過自去年起許多食材陸續漲價，能夠撐到幾時，希伊也毫無把握。

全年無休的連鎖餐廳「煎餅屋」(Waffle House)率先宣布旗下2100家分店自本月3日起每顆雞蛋要多收50分「附加費」(surcharge)，以免不敷成本。

結果這項漲價措施讓同行Cracker Barrel 猶如撿到槍，藉機嘲諷：「雞蛋要加收附加費？這絕非熱情的待客之道。」Cracker Barrel 除了承諾不會漲價，還宣布會員訂購雞蛋餐點可獲得雙倍「折扣」，讓「煎餅屋」備感競爭壓力。