我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

煎餅屋收雞蛋附加費 同業撿到槍

編譯俞仲慈／綜合報導
連鎖餐廳「煎餅屋」率先宣布2100家分店每顆雞蛋要多收50分「附加費」。(路透)
連鎖餐廳「煎餅屋」率先宣布2100家分店每顆雞蛋要多收50分「附加費」。(路透)

近來蛋價飆漲，餐飲業與烘焙坊「用蛋量」龐大，承受極大成本壓力，連鎖餐廳「煎餅屋」(Waffle House)率先宣布漲價，反被同業Cracker Barrel 嘲諷「那不是待客之道」。

根據美食網站Eater報導，舊金山烘焙坊Breadbelly老闆詹姆士·黃(James Wong)面對國內蛋價接連飆漲的事實坦言：「這種現象肯定會愈來愈普遍，禽流感去了又來。」並透露過去四個月來成本上漲150%，調漲售價恐怕在所難免。

據統計，2024年12月蛋價比前一年同期上漲36.8%，而且聯邦農業部預估今年蛋價還會上漲20.3%，黃老闆坦承線在已很難買到大型雞蛋，只好改用中型雞蛋：「如果我們無法提供大小合適的雞蛋，我們賣給顧客的商品就會不一樣。」

因此Breadbelly被迫停止供應需要使用新鮮蛋黃的「雞蛋咖啡」(egg coffee)，接下來塞滿雞蛋沙拉與油炸蔬菜、定價17元的「雞蛋沙拉麵包」(egg salad bun)恐怕也吃不到了。

紐約市布魯克林(Brooklyn)的Ursula墨西哥餐廳以早餐捲餅、早午餐以及甜甜圈等甜點備受顧客喜愛，老闆希伊(Eric See)強調：「基本上我們所賣的東西，其中半數都用到雞蛋。」

不過去年9月一箱15打雞蛋售價是45元，12月漲到80元，最近則在102元至170元之間徘迴；希伊直言：「我從未看過蛋價上漲速度這麼快。」儘管如此，希伊仍決定自行吸收成本：「我們的早餐售價不能像龍蝦或生鮮海產那樣標示為時價。」不過自去年起許多食材陸續漲價，能夠撐到幾時，希伊也毫無把握。

全年無休的連鎖餐廳「煎餅屋」(Waffle House)率先宣布旗下2100家分店自本月3日起每顆雞蛋要多收50分「附加費」(surcharge)，以免不敷成本。

結果這項漲價措施讓同行Cracker Barrel 猶如撿到槍，藉機嘲諷：「雞蛋要加收附加費？這絕非熱情的待客之道。」Cracker Barrel 除了承諾不會漲價，還宣布會員訂購雞蛋餐點可獲得雙倍「折扣」，讓「煎餅屋」備感競爭壓力。

雞蛋 禽流感 墨西哥

上一則

2025保費、自付額提高 紅藍卡7項新規 退休族不可不知

下一則

迪士尼漲價嚇跑遊客 高層想對策

延伸閱讀

蛋價瘋漲 除了禽流感還有另一個原因

蛋價瘋漲 除了禽流感還有另一個原因
蛋價飛漲十萬顆蛋不翼而飛 賓州警：執法20多年首見

蛋價飛漲十萬顆蛋不翼而飛 賓州警：執法20多年首見
禽流感導致蛋價狂飆 餐廳、民眾直呼買不起

禽流感導致蛋價狂飆 餐廳、民眾直呼買不起
蛋價猛漲 煎餅屋每個蛋多收50分錢

蛋價猛漲 煎餅屋每個蛋多收50分錢

熱門新聞

根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

2025-02-06 09:12
2月4日起暫停受理來自中國和香港郵政單位入境的包裹。(路透)

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

2025-02-04 21:55
新罕布夏州普茨茅斯市一名工人正在清除人行道上積雪。美國東北部各州8日遭遇強烈暴風雪襲擊，大雪覆蓋五大湖上游地區，9500萬人受惡劣冬季天氣威脅。(美聯社)

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

2025-02-08 21:40
賓州土撥鼠日活動發表土撥鼠「菲爾」的天氣預測結果。(路透)

冬天要結束了嗎？土撥鼠「菲爾」預測結果揭曉

2025-02-02 15:07
享譽國際的社會學家布若威3日在奧克蘭被車撞身亡。(取自Wikimedia Commons)

柏克萊加大知名教授布若威 遭超速車輛撞斃 肇事者逃逸

2025-02-06 14:09

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心