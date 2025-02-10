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全國上周門診8%為流感患者 創16年新高 兒童病例異常增加

編譯俞仲慈／綜合報導
疾病防治中心數據顯示，近期流感病例創下2009年以來新高，但今年僅不到半數國人施打流感疫苗，可能是造成流感疫情擴大的主因。(美聯社)
疾病防治中心數據顯示，近期流感病例創下2009年以來新高，但今年僅不到半數國人施打流感疫苗，可能是造成流感疫情擴大的主因。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)統計數據顯示，全國門診病例上周近8%為流感患者，創下2009年以來新高，同比去年增加3.2%，值得注意。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，CDC 7日公布的數據顯示，今年入冬以來第二波疫情導致全國流感患者人數創下2009年底豬流感(swine flu)疫情爆發以來新高，包括急診室與一般門診收治的呼吸道疾病患者近8%都是流感患者。

今年冬季隨著新冠疫情範圍縮小且病毒毒性減弱，呼吸道疾病患者人數卻不斷攀升，首次達到「非常高」程度，就連其他指標性流感也遠高於全國高峰值，CDC統計數據顯示，上周檢驗結果有31.6%呈流感陽性，幾乎是上一季高峰期18.2%的兩倍多。

CDC指出，目前多數州流感疫情處於「高」或「非常高」，其中部分州已達到疫情高峰，預測全美15州流感疫情「持續擴大」，但其他多數州不是疫情持平就是開始降溫，其中肯塔基州仍有患者「大幅增加」趨勢，值得注意的是兒童病例「異常增加」。

上周光是在諾頓兒童醫院(Norton Children's Hospital)就收治3000個流感病例，人數暴增的現象令人擔憂，小兒科傳染病專家布萊恩(Kris Bryant)指出：「我們多半將流感視為一般呼吸道病毒感染疾病，家長容易大意，但其實也會造成癲癇甚至腦炎等罕見症狀，美國各地小兒科醫師都已通報此類重症病例。」

此外CDC還證實兒童流感疫苗接種率是六年來最低，加上今年不到半數國人注射流感疫苗，布萊恩質疑「施打疫苗猶豫不決」可能是造成流感疫情擴大的主因。

與2009年豬流感引發的疫情不同，實驗室檢驗報告顯示，今年流感病例仍是由季節性病毒變種引起，而非透過動物傳播的新病毒株。

流感疫苗 疫情 CDC

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