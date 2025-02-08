第2位移植豬腎 新罕州男子復元狀況良好 一周即出院

新罕布夏州66歲男子安德魯斯(右)1月25日接受豬腎移植後，復元狀況良好，住院一周即出院，成為美國第二位移植豬腎仍健在的人；醫院宣布他永遠不必再洗腎。(美聯社)

新罕布夏州 66歲已為人祖父的安德魯斯(Tim Andrews)1月25日接受豬腎移植後，復元狀況良好，住院一周即出院，成為美國第二位移植豬腎仍健在的人。

負責手術的麻省總醫院(Massachusetts General Hospital)7日宣布，安德魯斯不用再洗腎；他對美聯社說，「我從手術室醒過來後，就成為新的人」。

患有糖尿病 的安德魯斯，為了爭取這項試驗性的移植，認真調養了好幾個月，體能才符合接受豬腎移植的條件。豬腎移植再度成功，對捐贈器官遠不敷需求的美國醫學界，是一大鼓舞。

全美曾有兩人接受豬心移植，兩人接受豬腎移植，都存活時間都不長久。阿拉巴馬州 女子托瓦娜‧路尼(Towana Looney)去年11月在紐約大學附屬醫院接受豬腎移植，過了兩個半月仍健在，是迄今最成功的案例。

醫生也從單一試驗，擴大為更正式的研究。麻省總醫院在觀察安德魯斯復元的同時，獲得食藥局核准，再對兩名病患移植eGenesis生技公司提供經基因編碼過的豬腎。

聯合醫療公司(United Therapeutics)也獲准做世界上第一個跨物種器官移植臨床試驗，準備將基因編碼過的豬腎臟移植到六名患者體內，若接受移植者過了六個月還健康活著，就擴大移植對象為50人。

麻省總醫院河合達郎(Tatsuo Kawai)醫師說，「這是沒人涉足的領域，」不過，動物研究和人類經驗的總結教訓讓他感到「很樂觀」，「希望可以達到存活兩年以上」的成績。去年全球第一個豬腎移植人體和安德魯斯的手術，都是由他主刀。

科學家將豬的基因改造，讓改造豬的腎臟等器官更適合人類使用。美國等待器官移植的人超過10萬，主要是需要換腎的人，等不及新器官移植而死亡，就有好幾千人。

安德魯斯兩年前開始洗腎，等人類捐贈的腎臟至少還要七年，他才決心接受豬腎。