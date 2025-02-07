我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

持槍闖阿肯色機場要飛機 少年被制伏

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名少年4日攜帶兩把槍，走進阿肯色州西南部德薩坎納地區機場，向航空公司櫃檯要求給他一架飛機，但很快就被一家私人航空公司的飛行員制伏。(德薩坎納地區機場官方臉書)
一名少年4日攜帶兩把槍，走進阿肯色州西南部德薩坎納地區機場，向航空公司櫃檯要求給他一架飛機，但很快就被一家私人航空公司的飛行員制伏。(德薩坎納地區機場官方臉書)

一名少年4日攜帶長短兩把槍，走進阿肯色州西南部德薩坎納地區機場(Texarkana Regional Airport)， 在Signature Aviation櫃檯前，要求給他一架飛機，但很快就被勇敢的飛行員制伏。

機場警察局表示，警方上午7時35分左右接獲報案，說機場發生騷動。有目擊者看到一名少年手持AR半自動步槍和手槍進入機場大廳，到航空公司櫃台前說，他要一架飛機。目擊者趕快離開，並警告其他人。

旁邊一家私人飛機公司的飛行員離開辦公室，到自己的卡車上拿出槍，對準少年喝令他「趴到地上，」少年不敢反抗，乖乖配合。警察趕到後，立刻拘捕持槍少年。警局讚揚「本地飛行員的英勇作為。」「本事件一度出現極度的危險，能夠迅速起和平解決，值得高度讚揚。」

警方以「加重攻擊、企圖加重搶劫、一級恐怖分子威脅」等罪名逮捕該少年。警方依法不公布其姓名，但已把他移送到給阿肯色州少年拘留所。

事後，機場管理局說，機場照常開放也很安全，過程中沒人受傷。「謝天謝地，航空公司職員和本地飛行員行動得宜，嫌犯很快就被制伏，沒人受傷。果敢行動，盡己力維持本地安全的每一個人，我們都無任感謝。」

機場管理局長梅爾利克(Paul Mehrlich)說，雖然機場本就有一套安全措施，「我們還是會設法改進。」

德薩坎納地區機場是阿肯色州和德州交界德薩坎納雙子城的主要機場，僅有一條定期商業航線往來於達拉斯，其餘皆為私人包機公司。當地報紙報導，2019年有人企圖偷一架飛機到伊利諾州參加音樂會，但剛坐上駕駛座，就被警方逮捕。

阿肯色州 德州 伊利諾州

上一則

愛達荷男戒指刻蕃茄湯罐頭條碼 超市貴重品低價結帳

下一則

取消農曆新年午餐會 密西根州大道歉：對川普政策反應過度

延伸閱讀

小型飛機墜毀菲律賓南部 機上1名美軍和3名承包商罹難

小型飛機墜毀菲律賓南部 機上1名美軍和3名承包商罹難
西雅圖機場 日航客機撞達美客機尾部 兩機滿載 無人傷

西雅圖機場 日航客機撞達美客機尾部 兩機滿載 無人傷
S媽未現身機場 小S經紀人發聲明：返台不對外公開

S媽未現身機場 小S經紀人發聲明：返台不對外公開
南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光