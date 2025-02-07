持槍闖阿肯色機場要飛機 少年被制伏
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一名少年4日攜帶長短兩把槍，走進阿肯色州西南部德薩坎納地區機場(Texarkana Regional Airport)， 在Signature Aviation櫃檯前，要求給他一架飛機，但很快就被勇敢的飛行員制伏。
機場警察局表示，警方上午7時35分左右接獲報案，說機場發生騷動。有目擊者看到一名少年手持AR半自動步槍和手槍進入機場大廳，到航空公司櫃台前說，他要一架飛機。目擊者趕快離開，並警告其他人。
旁邊一家私人飛機公司的飛行員離開辦公室，到自己的卡車上拿出槍，對準少年喝令他「趴到地上，」少年不敢反抗，乖乖配合。警察趕到後，立刻拘捕持槍少年。警局讚揚「本地飛行員的英勇作為。」「本事件一度出現極度的危險，能夠迅速起和平解決，值得高度讚揚。」
警方以「加重攻擊、企圖加重搶劫、一級恐怖分子威脅」等罪名逮捕該少年。警方依法不公布其姓名，但已把他移送到給阿肯色州少年拘留所。
事後，機場管理局說，機場照常開放也很安全，過程中沒人受傷。「謝天謝地，航空公司職員和本地飛行員行動得宜，嫌犯很快就被制伏，沒人受傷。果敢行動，盡己力維持本地安全的每一個人，我們都無任感謝。」
機場管理局長梅爾利克(Paul Mehrlich)說，雖然機場本就有一套安全措施，「我們還是會設法改進。」
德薩坎納地區機場是阿肯色州和德州交界德薩坎納雙子城的主要機場，僅有一條定期商業航線往來於達拉斯，其餘皆為私人包機公司。當地報紙報導，2019年有人企圖偷一架飛機到伊利諾州參加音樂會，但剛坐上駕駛座，就被警方逮捕。
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