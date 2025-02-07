持槍闖阿肯色機場要飛機 少年被制伏

一名少年4日攜帶兩把槍，走進阿肯色州西南部德薩坎納地區機場，向航空公司櫃檯要求給他一架飛機，但很快就被一家私人航空公司的飛行員制伏。(德薩坎納地區機場官方臉書)

一名少年4日攜帶長短兩把槍，走進阿肯色州 西南部德薩坎納地區機場(Texarkana Regional Airport)， 在Signature Aviation櫃檯前，要求給他一架飛機，但很快就被勇敢的飛行員制伏。

機場警察局表示，警方上午7時35分左右接獲報案，說機場發生騷動。有目擊者看到一名少年手持AR半自動步槍和手槍進入機場大廳，到航空公司櫃台前說，他要一架飛機。目擊者趕快離開，並警告其他人。

旁邊一家私人飛機公司的飛行員離開辦公室，到自己的卡車上拿出槍，對準少年喝令他「趴到地上，」少年不敢反抗，乖乖配合。警察趕到後，立刻拘捕持槍少年。警局讚揚「本地飛行員的英勇作為。」「本事件一度出現極度的危險，能夠迅速起和平解決，值得高度讚揚。」

警方以「加重攻擊、企圖加重搶劫、一級恐怖分子威脅」等罪名逮捕該少年。警方依法不公布其姓名，但已把他移送到給阿肯色州少年拘留所。

事後，機場管理局說，機場照常開放也很安全，過程中沒人受傷。「謝天謝地，航空公司職員和本地飛行員行動得宜，嫌犯很快就被制伏，沒人受傷。果敢行動，盡己力維持本地安全的每一個人，我們都無任感謝。」

機場管理局長梅爾利克(Paul Mehrlich)說，雖然機場本就有一套安全措施，「我們還是會設法改進。」

德薩坎納地區機場是阿肯色州和德州 交界德薩坎納雙子城的主要機場，僅有一條定期商業航線往來於達拉斯，其餘皆為私人包機公司。當地報紙報導，2019年有人企圖偷一架飛機到伊利諾州 參加音樂會，但剛坐上駕駛座，就被警方逮捕。