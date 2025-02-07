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愛達荷男戒指刻蕃茄湯罐頭條碼 超市貴重品低價結帳

記者張聲肇／綜合報導
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愛達荷州32歲男子洛克威爾將蕃茄湯罐頭商品條碼刻在戒指上，然後利用沃爾瑪超市自動櫃台取代高單價商品結帳，遭識破後被警方逮捕。(峽谷郡警長辦公室)
愛達荷州32歲男子洛克威爾將蕃茄湯罐頭商品條碼刻在戒指上，然後利用沃爾瑪超市自動櫃台取代高單價商品結帳，遭識破後被警方逮捕。(峽谷郡警長辦公室)

愛達荷州32歲男子洛克威爾(Dylan Rockwell)將蕃茄湯罐頭的商品條碼蝕刻在自己的戒指上，然後在沃爾瑪超市選購多種高單價商品後，利用自助結帳機掃描戒指上的低價條碼，蒙混過關。但最後還是東窗事發，遭警方逮捕；警長調侃他說，這下子真的要坐牢喝番茄湯了。

卡德維爾(Caldwell)市警察2日到洛克威爾家逮人時發現，他以超低價「買到」的商品包括一台價值300元的烤肉機；警方訊問後發現，他利用類似的手法已多次在沃爾瑪超市竊取了不少東西。

峽谷郡(Canyon County)監獄紀錄顯示，洛克威爾被控多起竊盜重罪罪名。郡警長英格蘭姆(Rex Ingram)說，「不好意思，老兄，你這招行不通了，不過我們還真欣賞你的創意。大家都知道時局不佳，日子難過，不過你的小聰明這下子可要讓你到郡監獄吃番茄湯晚餐了。」

2日傍晚，沃爾瑪店員發現洛克威爾用戒指上的罐頭湯條碼結帳，報警處理。警察趕到前，他就已經開車離去。警察尾隨他回家後，將他逮捕， 人贓俱獲。警方表示，「員警順利逮捕他，取回被偷走的商品。本局員警訊問洛克威爾，他承認這段時間內，在沃爾瑪盜取了好幾回。」

「洛克威爾承認，他戴的戒指上刻有番茄湯罐頭條碼，購買大型商品時就掃描這條碼，結帳機就以超低價格結算，這一次，若克威爾偷了一台烤肉機，定價300元，付的卻是罐頭湯價錢。」

紐約郵報(New York Post)指出，沃爾瑪自有品牌Great Value番茄湯罐頭一購定價約為0.7元。

沃爾瑪 監獄 愛達荷州

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