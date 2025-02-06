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她買中國發貨300元商品 控訴「關稅就被抽了百元」

編譯盧炯燊／即時報導
美國對進口自中國的產品加徵10%關稅措施，也取消了「800元以下包裹免稅」的規定，消費者者開始感到衝擊。圖為美國海關在芝加哥歐海爾機場監控海外包裹掃描。(美聯社)
美國對進口自中國的產品加徵10%關稅措施，也取消了「800元以下包裹免稅」的規定，消費者者開始感到衝擊。圖為美國海關在芝加哥歐海爾機場監控海外包裹掃描。(美聯社)

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施的同時，也取消了「800元以下包裹免稅」的規定，不少評論認為對SHEIN、Temu等中國電商打擊最大，然而美國消費者同樣受到大衝擊，沮喪的他們群起在社媒留言甚至聲討總統川普，稱從中國運來的商品費用大漲。

每日郵報報導，TikTok用戶阿拉里奧(VictoriaAlario)5日發布一段影片，說自己在服裝精品網店Meshki購物，從中國發貨的的兩件商品總價304元，但在徵收關稅及銷售稅後，總價暴增至441.88元，其中關稅為101.85元，銷售稅則為36.03元。她怒斥這100多元究竟是如何來的？

有網友留言說是關稅所致，但更有可能的是終止了「800元以下小額豁免」規定所致。

@victoria.alario

WHY ARE YOU DOING THIS TO ME @Meshki #meshki #fyp #forthegirls #shopping #onlineshopping

♬ original sound - VICTORIA

「小額豁免」免稅政策是根據近百年的「1930年關稅法」而來，其中第321條規定入口美國的商品，在200元以下者可獲關稅豁免。2016年2月，時任總統歐巴馬簽署法例將豁免額提高至800元。

這項規定對Temu、Shein等中國電商來說是一個巨大的優勢，它們直接從中國發貨，避免了各種進口費用。

不少著名品牌，包括澳洲運動休閒品牌CropShopBoutique(CSB)，都在中國及土耳其採購、生產及發貨，即使不是經由Temu、Shein，而是透過全球速遞公司如DHL發送，同樣難逃關稅。

一位消費者就說，她向CSB購貨300元，運送的DHL就要她支付115元關稅才能領貨。

受川普加徵關稅及取消「小額豁免」影響的不僅服裝，還有其他貨品。

2023年美國從中國進口價值1460億元電子產品，蘋果、戴爾等公司絕大部分產品，都是在中國生產及庫存。可以預見筆記型電腦、平板電腦、電玩遊戲機、手機及電視……等，未來幾天價格會明顯上漲。

智庫稅務基金會(TaxFoundation)估算，向中國徵收新關稅將使美國稅收增加12億元，但最終成本可能全部轉嫁給消費者。

關稅 川普 電商

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