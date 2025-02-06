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禽流感肆虐蛋價飆漲 賓州卡車被劫10萬顆

編譯俞仲慈／綜合報導
圖為喬治亞州亞特蘭大市Publix超市的雞蛋冷藏貨架幾乎空空如也。(歐新社)
圖為喬治亞州亞特蘭大市Publix超市的雞蛋冷藏貨架幾乎空空如也。(歐新社)

近來國內雞蛋缺貨，價格飆漲，讓消費者與餐飲業者相當頭痛，不料賓州傳出物流卡車載運10萬顆有機雞蛋失竊案，業者損失金額達4萬元。此外，由於禽流感肆虐，加州一打雞蛋幾達9元。

今日美國報(USA Today)報導，２月1日位於賓州中南部安崔姆鎮(Antrim Township)有機食品公司Pete & Gerry's Organics所屬的貨櫃車上裝載的10萬顆雞蛋，在晚上8時40分左右全部不翼而飛，害業者損失達4萬元。

Pete & Gerry's是知名雞蛋經銷商Nellie's Free Range旗下企業，事後Pete & Gerry's發表聲明強調：「我們非常重視此事，會盡盡速全力釐清真相。」至於進一步細節則不願透露。

賓州警方表示，在接獲雞蛋失竊報案後已經展開調查並呼籲民眾若有可疑線索，務必盡快通報警方，不過截至截稿 時，警方仍未公布更多細節。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)資料顯示，2024年底前每打雞蛋平均價格為4.10元，是2023年8月蛋價的兩倍之多；而且聯邦農業部先前已經預告今年國內雞蛋價格漲幅上看20%，相較之下，整體食物價格漲幅預估為2.2%。

農業部指出，這波雞蛋價格上漲是因為禽流感疫情造成供應短缺，僅去年12月即有數百萬隻蛋雞死亡；還有最近在加州麥賽德縣(Merced County)與紐約州長島分別有養鴨場先後爆發禽流感疫情，使得蛋價不斷上漲，加州現在一打白殼大雞蛋的價格達8.97元。

愛默蕾大學(Emory university)行銷學副教授瓦斯塔尼(Saloni Vastani)認為此次雞蛋短缺的真正原因，與2020年新冠疫情爆發初期消費者集體搶購衛生紙的情況相當類似：「雖然禽流感會導致雞蛋價格上揚，但也會刺激消費者購買比平常更多的雞蛋，因為預期雞蛋價會進一步上漲，導致賣場雞蛋供應量大幅減少所致。」

雞蛋 禽流感 加州

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