美式早餐經典飲品 柳橙汁快消失了嗎？

柳橙汁是許多美國家庭早餐必備的飲品。路透

柳橙汁是許多美國家庭早餐必備的飲品,不僅經濟實惠、美味可口,且富含維生素C,然而近年來,柳橙汁價格已不再便宜。

以知名品牌純品康納(Tropicana)為例,品牌近來縮小瓶子並提高價格。而自2019年以來,濃縮果汁的價格已上漲了約80%,短期內降價的機會微乎其微。

部分原因是通貨膨脹,如果川普持續對多國加徵關稅,通常由來自多國進口柑橘混合製成的柳橙汁可能會變得更加昂貴。

此外,全球最大的柳橙生產商產量也有所降低,造成供應量下滑,橙汁無處不在的時代正在迅速結束。

產量減少的主要原因是黃龍病(citrus greening),當被稱為「亞洲柑橘木虱」(Asian citrus psyllids)的小昆蟲在柑橘樹上覓食時,它們會注入細菌,使柑橘樹的血管充血、果實會變酸、變形、變色,幾年之內,樹木就會枯死。

在過去的20年中,曾經供應了美國大部分果汁的佛羅里達州的柳橙產量下降92%,更受到颶風 影響,樹上所剩無幾的果實被颶風吹倒在地。

果農雖有一些方法可以減輕病害,例如注射抗生素和使用植物生長噴劑來提高果實產量,但使用這些工具成本高昂且勞動密集,許多人已經放棄,並將果園賣給房地產開發商。今年一月,純品康納的供應商之一Alico宣佈,一旦目前的作物收穫完畢,該公司將不再投資柑橘業務。

黃龍病無藥可醫

佛羅里達大學食品與農業科學研究所 (University of Florida's Institute of Food and Agricultural Sciences) 的柑橘專家在與大西洋月刊(The Atlantic)的採訪中表示,全美各地的實驗室都在爭分奪秒地開發抗病樹木,但研究進展緩慢,因為樹木需要長達八年的時間才能結果,無法解燃眉之急。

越來越少的水果供應讓柳橙汁變得更加依賴進口原料,有些國家還沒有像佛州一樣受到黃龍病的嚴重打擊,不過供應量也不穩定。

為農業提供服務的荷蘭合作銀行(Rabobank)的柑橘供應專家表示,美國的橙汁製造商在四月之前都會提心吊膽,因為屆時黃龍病對巴西收成的影響將首次變得明顯,如果情況惡化,公司可能必須從更遠的國家採購柑橘,例如西班牙、義大利、土耳其和印度這些病害較不明顯的國家。

對果汁業來說,進口柳橙更像是緩兵之計,而非長期的解決方案,目前黃龍病尚未影響到的地方只有歐洲和澳洲,而進口水果不僅成本高昂,且由於品種和生長條件差異,風味也各不相同(歐洲的橘子偏酸,因為當地人喜歡他們的果汁是酸的,而美國的品種則迎合美國人喜歡甜的口味),為了維持美國顧客所期望的口味,製造商必須混合不同批次的果汁,就像混合葡萄酒或威士忌一樣。

更令人痛心的是,柳橙汁本身也開始失去意義。

飲料專家表示:「與20年前相比,柳橙汁絕對已經不再那麼受歡迎。注重糖分攝取的消費者可能更加偏好其他飲料,例如茶、咖啡 、蘇打水、能量飲料和瓶裝水,而將橙汁擠出市場。一些果汁製造商正在用其他水果代替橙汁以擴大他們的果汁供應,此外由於家庭人口縮減、獨居人口增加,人們購買橙汁的數量也減少了。」

從許多方面來看,柳橙汁的式微代表了許多主食的未來—作為主食先決條件的「產能」不再有保障。

越來越多經典美式早餐的標誌性食物—培根、雞蛋 、吐司、牛奶、咖啡和柳橙汁—開始看起來像是過去時代的寫照,不僅柳橙汁的供應變得不穩定,雞蛋、牛奶和咖啡(更別提巧克力和橄欖油等其他商品)的供應也變得不穩定。

雖然這些食物不會消失在餐桌上,但對於美國人而言,這可能意味著要少吃一點。