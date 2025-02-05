美式早餐經典飲品 柳橙汁快消失了嗎？

柳橙汁是許多美國家庭早餐必備的飲品。路透

柳橙汁是許多美國家庭早餐必備的飲品，不僅經濟實惠、美味可口，且富含維生素C，然而近年來，柳橙汁價格已不再便宜。

以知名品牌純品康納（Tropicana）為例，品牌近來縮小瓶子並提高價格。而自2019年以來，濃縮果汁的價格已上漲了約80%，短期內降價的機會微乎其微。

部分原因是通貨膨脹，如果川普持續對多國加徵關稅，通常由來自多國進口柑橘混合製成的柳橙汁可能會變得更加昂貴。

此外，全球最大的柳橙生產商產量也有所降低，造成供應量下滑，橙汁無處不在的時代正在迅速結束。

產量減少的主要原因是黃龍病（citrus greening），當被稱為「亞洲柑橘木虱」（Asian citrus psyllids）的小昆蟲在柑橘樹上覓食時，它們會注入細菌，使柑橘樹的血管充血、果實會變酸、變形、變色，幾年之內，樹木就會枯死。

在過去的20年中，曾經供應了美國大部分果汁的佛羅里達州的柳橙產量下降92%，更受到颶風 影響，樹上所剩無幾的果實被颶風吹倒在地。

果農雖有一些方法可以減輕病害，例如注射抗生素和使用植物生長噴劑來提高果實產量，但使用這些工具成本高昂且勞動密集，許多人已經放棄，並將果園賣給房地產開發商。今年一月，純品康納的供應商之一Alico宣佈，一旦目前的作物收穫完畢，該公司將不再投資柑橘業務。

黃龍病無藥可醫

佛羅里達大學食品與農業科學研究所 (University of Florida's Institute of Food and Agricultural Sciences) 的柑橘專家在與大西洋月刊（The Atlantic）的採訪中表示，全美各地的實驗室都在爭分奪秒地開發抗病樹木，但研究進展緩慢，因為樹木需要長達八年的時間才能結果，無法解燃眉之急。

越來越少的水果供應讓柳橙汁變得更加依賴進口原料，有些國家還沒有像佛州一樣受到黃龍病的嚴重打擊，不過供應量也不穩定。

為農業提供服務的荷蘭合作銀行（Rabobank）的柑橘供應專家表示，美國的橙汁製造商在四月之前都會提心吊膽，因為屆時黃龍病對巴西收成的影響將首次變得明顯，如果情況惡化，公司可能必須從更遠的國家採購柑橘，例如西班牙、義大利、土耳其和印度這些病害較不明顯的國家。

對果汁業來說，進口柳橙更像是緩兵之計，而非長期的解決方案，目前黃龍病尚未影響到的地方只有歐洲和澳洲，而進口水果不僅成本高昂，且由於品種和生長條件差異，風味也各不相同(歐洲的橘子偏酸，因為當地人喜歡他們的果汁是酸的，而美國的品種則迎合美國人喜歡甜的口味），為了維持美國顧客所期望的口味，製造商必須混合不同批次的果汁，就像混合葡萄酒或威士忌一樣。

更令人痛心的是，柳橙汁本身也開始失去意義。

飲料專家表示：「與20年前相比，柳橙汁絕對已經不再那麼受歡迎。注重糖分攝取的消費者可能更加偏好其他飲料，例如茶、咖啡 、蘇打水、能量飲料和瓶裝水，而將橙汁擠出市場。一些果汁製造商正在用其他水果代替橙汁以擴大他們的果汁供應，此外由於家庭人口縮減、獨居人口增加，人們購買橙汁的數量也減少了。」

從許多方面來看，柳橙汁的式微代表了許多主食的未來—作為主食先決條件的「產能」不再有保障。

越來越多經典美式早餐的標誌性食物—培根、雞蛋 、吐司、牛奶、咖啡和柳橙汁—開始看起來像是過去時代的寫照，不僅柳橙汁的供應變得不穩定，雞蛋、牛奶和咖啡（更別提巧克力和橄欖油等其他商品）的供應也變得不穩定。

雖然這些食物不會消失在餐桌上，但對於美國人而言，這可能意味著要少吃一點。