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研究：青少年平均每天在學校滑手機1.5小時

記者張聲肇／綜合報導
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研究發現，青少年在學校平均每天花1.5小時在手機上，其中四分之一學生超過兩小時。(美聯社)
研究發現，青少年在學校平均每天花1.5小時在手機上，其中四分之一學生超過兩小時。(美聯社)

研究發現，青少年在學校平均每天花1.5小時在手機上，其中四分之一學生超過兩小時，難怪多州立法限制，教養專家也贊同，上課期間應禁用手機。

美國醫學會小兒科期刊3日刊出的研究報告指出，社交媒體和即時通訊軟體「吃掉」美國學生幾乎四分之一的上學時間，引發有關分心、降低學習成效等擔憂，也凸顯出社會各界有必要研討，是否該更嚴格些限制學生使用手機。

研究報告的主要作者赫爾(Lauren Hale)是石溪紐約州大(Stony Brook University)醫學院家庭、人口與預防醫學系教授，她說，這方面的研究實在很缺乏。

她接受ABC訪問時表示，「我們討論上學時間手機使用情況的問題時，通常只能援引特殊案例或自發報告，」而曾經一項有關安卓作業系統的研究報告說，上學期間學生使用手機的時間僅43分鐘，比她團隊所指的平均1.5小時少了109%。

這1.5小時的結論，是根據安卓系統手機和蘋果手機追蹤使用時間的應用程式統計而來。有時候，課堂上需要上手機查資料或做作業沒錯，但看娛樂節目或上社交媒體，只要點擊一下即可。研究發現，學生趁此機會分享社媒資訊、互相聊天的，大有人在。最受歡迎的平台包括Instagram、TikTok和簡訊應用程式。

美國小兒科醫學會未具體建議把學生使用手機的時間限制在幾分鐘以內，不過鄭重提醒學校和家長，要明確表示「期望值」，建立子女「負責任地使用」手機的觀念。

該醫學會「卓越媒體與心理健康中心」發言人巴嘉瓦(Hansa Bhargava)說，本研究提升了有關研究的分量，因為它不只討論學生花在手機上的時間、數量，也討論了學生所見資訊的品質與內容。

專家指出，上學時間滑手機不只會影響學習，還會對社會發展產生後果。

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