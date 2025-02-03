禁公務用DeepSeek、小紅書 德州開第1槍 州長：不允中共收集資料

德州州長艾伯特1日發布新命令，禁止公務用手機、平版和筆電等電子產品下載安裝Deep Seelk和小紅書等中國AI應用程式和社群平台。(路透)

共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)發布禁令，州政府公務電子設備一律禁止使用中國AI 新創公司DeepSeek軟體、中國熱門社交軟體小紅書(RedNote)以及Lemon8，成為率先禁用DeepSeek的全美第一州。

據美聯社報導，中國AI新創公司DeepSeek崛起，展現與全球AI科技界領導者OpenAI媲美的競爭力，震撼全球科技業。

不過德州州長艾伯特堅決捍衛美國自家技術與社群平台，1日宣布該州公務部門全面禁用中國AI聊天機器人與社群軟體，並公布一份聲明表示：「德州不會允許中國共產黨透過大數據收集AI資料，也不會讓社群軟體滲透到德州關鍵基礎設施。」並強調：「德州將繼續保護我們的州，免於受到敵對外國勢力侵害。」 不過州長辦公室拒絕對此禁令發表進一步評論。

報導指出，上個月一度TikTok 因聯邦政府禁令，短暫停用，結果美國網友紛紛下載中文版，意外引爆「小紅書」熱潮，這款社群軟體早已風行中國以及東南亞包括馬來西亞和台灣，全球累積約三億名用戶。

值得注意的是，許多美國網友還以TikTok難民自稱並以投靠「小紅書」作為抗議聯邦禁令的具體行動；另外同屬TikTok母公司「字節跳動」(ByteDance)旗下的中國企業Lemon8也拜TikTok禁令之賜，在禁用生效前數天開始受到美國網友關注。

其實德州與全國許多州還有聯邦政府早就針對公務設備下達TikTok禁令，不過川普上任後隨即發布行政命令，給予「字節跳動」75天寬限期，要求在期限內將TikTok美國業務轉售給其他美國企業，不過目前尚未確定TikTok花落誰家。