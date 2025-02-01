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20多年來首次 FDA核准新止痛藥

編譯俞仲慈／綜合報導
聯邦食品藥物管理局上月底核准一款號稱不會上癮的非鴉片類止痛藥Journavx，可望成為鴉片類藥物的替代品。這是該局20餘年來首次核准新止痛藥上市。(美聯社)
聯邦食品藥物管理局上月底核准一款號稱不會上癮的非鴉片類止痛藥Journavx，可望成為鴉片類藥物的替代品。這是該局20餘年來首次核准新止痛藥上市。(美聯社)

美國數十年來深陷藥物濫用危機，2023年連續第三年造成逾10萬人死亡，鴉片類止痛藥被指為罪魁禍首。聯邦食品藥物管理局(FDA)上月底核准一款號稱不會上癮的非鴉片類止痛藥Journavx，可望成為鴉片類藥物的替代品。這是該局20餘年來首次核准新止痛藥上市。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，FDA藥品評估暨研究中心代理主任柯里根-庫雷(Jacqueline Corrigan-Curay)1月30日發表聲明表示：「今天的核准對於治療急性疼痛，實屬公衛一大里程碑。」她並強調Journavx可以「減少服用鴉片類藥物的部分風險」。 

川普政府上周剛下令聯邦衛生單位暫停所有與外國衛生組織的聯繫，不過聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)發言人斯皮爾(Stefanie Spear)透露關鍵決策可排除在外，因此FDA在X官方帳號同步發布消息，成為川普上台後，FDA發布的第一則貼文。

報導指出，全美每年約有8萬5000名患者因急性疼痛服用鴉片類止痛藥，並在一年內被診斷出鴉片類藥物上癮。

而Journavx經過嚴格臨床實驗證實可有效控制急性疼痛，且不會產生鴉片類藥物常見副作用以及上癮後遺症，因此獲得FDA核准，適用於治療中度至重度的急性疼痛，緩解患者因外傷、手術、疾病等引起的各種疼痛。

不過Journavx這種原廠藥，在價格方面仍難以與便宜的鴉片類藥物競爭，花旗分析師米查姆(Geoffrey Meacham)預估Journavx今年銷售額可達到1億元，並認為衛生部新任部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)上台是Journavx核准上市的重要關鍵：「我們認為鴉片類藥物氾濫，是政策改變的優先考量，我們對於有望改變疼痛治療深感興奮。」

FDA 川普 華盛頓郵報

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