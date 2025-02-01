20多年來首次 FDA核准新止痛藥
美國數十年來深陷藥物濫用危機，2023年連續第三年造成逾10萬人死亡，鴉片類止痛藥被指為罪魁禍首。聯邦食品藥物管理局(FDA)上月底核准一款號稱不會上癮的非鴉片類止痛藥Journavx，可望成為鴉片類藥物的替代品。這是該局20餘年來首次核准新止痛藥上市。
據華盛頓郵報(Washington Post)報導，FDA藥品評估暨研究中心代理主任柯里根-庫雷(Jacqueline Corrigan-Curay)1月30日發表聲明表示：「今天的核准對於治療急性疼痛，實屬公衛一大里程碑。」她並強調Journavx可以「減少服用鴉片類藥物的部分風險」。
川普政府上周剛下令聯邦衛生單位暫停所有與外國衛生組織的聯繫，不過聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)發言人斯皮爾(Stefanie Spear)透露關鍵決策可排除在外，因此FDA在X官方帳號同步發布消息，成為川普上台後，FDA發布的第一則貼文。
報導指出，全美每年約有8萬5000名患者因急性疼痛服用鴉片類止痛藥，並在一年內被診斷出鴉片類藥物上癮。
而Journavx經過嚴格臨床實驗證實可有效控制急性疼痛，且不會產生鴉片類藥物常見副作用以及上癮後遺症，因此獲得FDA核准，適用於治療中度至重度的急性疼痛，緩解患者因外傷、手術、疾病等引起的各種疼痛。
不過Journavx這種原廠藥，在價格方面仍難以與便宜的鴉片類藥物競爭，花旗分析師米查姆(Geoffrey Meacham)預估Journavx今年銷售額可達到1億元，並認為衛生部新任部長小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)上台是Journavx核准上市的重要關鍵：「我們認為鴉片類藥物氾濫，是政策改變的優先考量，我們對於有望改變疼痛治療深感興奮。」
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