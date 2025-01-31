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北韓人非法遠距為美企工作 匯回平壤近百萬元

編譯盧炯燊／綜合報導
司法部起訴兩名北韓男子串謀另外三人，非法獲得美國公司聘用從事遠距資訊工作，為平壤政府取得資金。圖為他們使用的假證件 。(取自司法部)
司法部起訴兩名北韓男子串謀另外三人，非法獲得美國公司聘用從事遠距資訊工作，為平壤政府取得資金。圖為他們使用的假證件 。(取自司法部)

司法部起訴兩名北韓男子串謀另外三人，非法獲得美國公司聘用從事遠距資訊(IT)工作，為平壤政府取得資金，但兩人根本不在美國。

金成一(Jin Sung-Il，譯音)及朴鎮松(Pak Jin-Song，譯音)被控串通兩名美國人恩特卡里茲(Erick Ntekereze)、艾斯托(Emanuel Ashtor)及一名墨西哥人阿隆索(Pedro Ernesto Alonso De Los Reyes)，在2018年至2024年取得美國公司的遠距IT工作，共獲得約90萬元匯給平壤政府。

五人被控多項串謀罪，包括電信和郵件詐欺罪、洗錢、轉移虛假身分證明文件等，並將薪酬透過中國的銀行匯到北韓。金、朴二人更被加控違反「國際緊急經濟權力法」，若罪名成立最高面臨監禁20年。

司法部官員表示，金與朴在逃，下落不明，其實兩人根本不在美國。至於恩特卡里茲與艾斯托是在美國被捕，阿隆索則是根據美國發出的逮捕令在荷蘭被捕。

佛州南區法院負審理此案，也是聯邦禁止北韓人遠端工作的最新行動。國務院曾指出，北韓派遣了數千名技術熟練的IT人員到國外，希望為美國公司工作。對不知情的美國公司來說是很有吸引力，但也將自己置於風險之中，很容易受到網絡攻擊。

有關做法是由美國本地人營運俗稱的「筆記型電腦農場」(laptop farm)，外國人在此遠距工作及獲得存取電腦權限，使他們看起來像是美國本地人。

美國朝鮮經濟研究所(Korea Economic Institute of America)執行長斯奈德(Scott Snyder)表示，由於疫情及遠端工作的興起，為北韓人取得合法IT工作提供了機會。

他又說，對北韓人來說是風險低、回報高，而且是在美國執法機構管轄範圍之外的國家工作，尤其是在中國及俄羅斯，網路基礎設施好且與平壤政府友好，幾乎是無後顧之憂。

北韓 平壤 司法部

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