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堪薩斯州爆大規模肺結核疫情已2死 仍在蔓延中

記者張聲肇／綜合報導
顯微鏡圖像顯示造成肺結核的結核分枝桿菌。(美聯社)
顯微鏡圖像顯示造成肺結核的結核分枝桿菌。(美聯社)

地方公衛官員28日說，堪薩斯州爆發大規模的肺結核疫情，維安多特郡(Wyandotte County)和詹森郡就有67宗確診病例，這兩郡另有79宗潛伏病例，去年已有兩人病死。

堪州衛生與環境廳指出，1月24日前確診的67例，維安多特郡就占了60個，詹森郡7個。79個潛伏病例當中，77個在含堪薩斯市的維安多特郡，2個在該市西南部的詹森郡。

去年1月就發現有人染疫，兩死案例也都在2024年。衛環廳說，堪薩斯市的肺結核疫情，是聯邦疾病防治中心(CDC)1950年代開始記錄以來的最大規模，「疫情仍在進行，也就是說，可能還會有更多病例。」

疾病防治中心發言人對ABC新聞台表示，堪州疫情是「史上最大規模之一」，但不是「最大」，因為記錄當中，2015年至2017年的疫情有170宗活躍病例和400宗非活躍病例。2021年受到汙染的骨骼修補產品感染多達113人。

堪州官員說，一般民眾及這兩郡鄰近地區的民眾，染疫風險「很低」，衛生廳已遵照疾病防治中心的指示處理。

肺結核病是感染結核分枝桿菌(Mycobacterium tuberculosis)所致，是世上殺傷力強大的傳染病之一，通常經由空氣人傳人，患者咳嗽、說話或唱歌，病菌就會散播在空氣中，存活長達數小時，有人吸進肺裡，就會受到感染。

疾病防治中心說，肺結核的跡象與徵兆包括咳嗽三周以上不癒、咳血或痰、胸痛、衰弱、疲倦、體重減輕、沒有食慾、發燒、發冷、夜汗。

有些人染疫經年卻不發病，體內有肺結核菌卻不發病的案例叫做「非活躍」或「潛伏」肺結核。這種人不會感到身體不適，也不會顯示病症，體內的病菌不會傳給別人。不過，不治療的話，非活躍的結核病可能發展成活躍結核病。

肺結核病有幾種療法，療程4到9個月不等，醫院可根據患者是否有糖尿病、愛滋病等宿疾，提供不同的療法。肺結核病有疫苗，但美國政府不建議打。

疫情 聯邦疾病防治中心 糖尿病

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