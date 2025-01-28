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緬因州海岸3.8地震 遠到數百哩外的賓州也有感

記者張聲肇／綜合報導
美國地質調查局說，1月27日地震震央在緬因州約克港東南外海約6哩，深度13哩，整個新英格蘭地區，遠至賓州，都有感覺。(美聯社)
美國地質調查局說，1月27日地震震央在緬因州約克港東南外海約6哩，深度13哩，整個新英格蘭地區，遠至賓州，都有感覺。(美聯社)

緬因州海岸27日上午10時22分發生規模3.8地震， 遠在數百哩外的賓州居民也能感覺到晃動。

美國地質調查局(USGS)說，這場地震震央在緬因州約克港東南外海約6哩，深度13哩，整個新英格蘭地區，遠至賓州，都感覺到，緬因州南部的居民感覺到房屋、大樓都在搖晃。

震後，緬因州和新罕布夏州居民、官員紛紛出門查看損壞情況。多數居民與商家一開始都搞不清楚怎麼回事，很多人在社媒上說，可能是附近有車禍或爆炸。

緬因州緊急事故管理局呼籲居民，若有緊急情況，打911電話，該局發言人柯爾森(Vanessa Corson)說，這次地震似乎沒造成重大損壞，各地急救單位也未提出損傷報告。

柯爾森說，「我們沒接到有任何問題的報告，和約克郡與康柏蘭郡緊急事故單位主管連絡後，得知一切安然無恙。」

史加波羅(Scarborough)居民溫格(Justine Wenger)說，地震來襲時，她正和朋友簡訊聯絡，搖撼了約30秒鐘，整個房子都震動。起初她還以為是卡車呼嘯而過，繼而感覺火爐可能爆炸，便跑到屋外陽台去。「情況不是很恐怖，不過感覺不是尋常的震動，而是很大的震動，出於直覺，還是往屋外跑。」

新罕布夏州安全廳說，該州的911中心沒有接到受傷或損壞的求救電話。

政府當局籲請感覺地震的民眾，把情況寫到地質調查局的網站上。該局網站指出，美國中部和東部不像西部那麼常見地震，不過一旦有地震，影響的地域較為廣闊。

地質調查局說，新英格蘭地區通常每年有兩三個地震，去年4月，新澤西州規模略大於3.8的地震也曾經撼動東北部。

耶魯大學地球與星球科學系主任莫琳‧龍恩(Maureen Long)說，東北部各州，近規模4.0或更大的地震「不特別尋常，但也不是那麼罕見。」2002年紐約上州曾發生規模5.1的地震，緬因州霍利斯中心(Hollis Center)附近則有過規模4.7的地震。

地震 緬因州 新罕布夏州

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