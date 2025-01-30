底層女孩在億萬豪宅當保母：接小孩像看明星走秀

紐約示意圖，非當事人。(取材自Pexels @Jeff Denlea)

我們都是有錢人

我在學校外面排隊等著接小孩，夾在好萊塢 傳奇巨星茱兒．芭莉摩和前總統小布希 的親戚中間，前面的前面排著喜劇演員史蒂夫．馬丁和他太太，因為距離實在太近，這對名人夫妻檔聊了什麼，我全都聽得一清二楚，但實在聽得很沒勁，我已經看過馬丁和他太太好幾次，早就見怪不怪。馬丁看起來雖然有一點點冷傲，但感覺人很好，他太太則長得超級像劇作家蒂娜．菲，像到不可思議，有一次，我偷聽到其他貴婦竊竊私語，彷彿說人家長得像蒂娜．菲會得罪人，但我可不這麼想。蒂娜．菲是開路先鋒、是國寶，馬丁都72歲了，跟哈利波特 戴同款眼鏡，能娶到像蒂娜．菲的太太，簡直是賺到，而我就站在他幾步之後，顯然也是賺到了。

東64街的這一段停滿了黑頭車，大多是凱迪拉克和雪佛蘭休旅車，兩端街口分別是公園大道和麥迪遜大道，貴婦們肩背愛馬仕包包，身上的行頭至少9000美元起跳，手上的戒指光彩奪目—精緻的美甲，大大的寶石。紐約市 這天沒什麼活動，就只是個尋常的星期二下午，但對於聖公會幼稚園外頭這群花枝招展的貴婦來說，過日子就像在走秀。

一開始我覺得很扯。頭幾次來接露比放學，覺得這裡的保安實在高到離譜，但普通人家的小孩是進不了這所幼稚園的，除非爸媽是政客、名人、體壇明星，這種人家的小孩享有的殊榮，我至今還是搞不太懂。走上通往中班教室的臺階，我努力回想自己第一天上幼稚園的情景，終於，我想起來了：我根本沒上過幼稚園。

露比蹦蹦跳跳到我身邊，一碰面就問我能不能去公園玩。我們一面走下臺階，她一面細數最愛哪些遊戲設施，我跟在後面靜靜地聽。走出校門，我牽起露比的手，沿著第五大道走過8個街口，一路上都是整潔明亮的高樓大廈，腳下的人行道一塵不染，紐約市髒得出名，唯獨第五大道乾乾淨淨，光著腳走路也不用怕。

10月初的日子。距離我大學畢業已經過了半年，這是我住進紐約的第4個月，我一邊送露比回家一邊想：能找到這份工作真是太幸運了。

我住的公寓在東哈林區，雖然治安堪慮，但室友萊菈是我最好的朋友，我們從高中就玩在一塊，每到週末就窩在我外婆家的破沙發上追《唐頓莊園》，畢業之後到處造訪紐約最潮的夜店。在我看來，我真的是鵬程萬里了。

搬進紐約兩個月後，聯邦政府開始通知我還學貸 ，每個星期寄電子郵件來提醒我有這麼個大包袱。我的學貸負擔超級重──買兩部新出廠的BMW還有找。18歲那年，我申請了7位數的學貸，當時我經手的錢最多就幾萬塊，對錢沒概念，自然覺得不痛不癢。

我卯起來想找一份既能養活自己又能按時還學貸的工作，所有娛樂圈能面試的崗位，我幾乎都面試了一輪，多虧我大學還主修電影和電視創作，出了社會一點用處也沒有。

我整個大四都在獅門影業一位王牌製片底下實習，成天讀著源源不絕的劇本、幫劇本打成績，工作起來超級帶勁，覺得自己天生就是做這一行的料。畢業後，我來到紐約接受人生第一場面試，才知道娛樂圈基層的起薪比大多數的速食店還要低。

好萊塢是用錢堆出來的，那些錢都到哪裡去了？我在猜：如果李奧納多拿了3000萬片酬，幕後人員能分的錢大概少得可憐，反正資深助導說怎麼分，大家也只能摸摸鼻子。

我決定遷就職場，應徵公關公司的臨時工，一方面薪水比較高──雖然也高不到哪裡去，但應該夠我生活──二方面多多少少能發揮創意（但未必是我原本追求的那種創意）。

上班沒多久，學貸冒出頭來打招呼，這下就算是公關公司的薪水也不夠支應。每個月1200的薪水，只夠我吃東西、付房租、搭地鐵，還有最重要的，修眉。學貸通知一寄來，我立刻領悟：就算我不吃不喝、走路上班、自己修眉，攢下來的錢還不夠還學貸的一半。我快速心算了一下：每個月至少要賺2400多！嚇死人了！

後來，我發現只要替有錢人工作，就可以不用為職涯起步的低薪發愁，因此，我立刻抓住機會。

帶小孩是我想都沒想過的工作，但比起面子，活下去更重要，所以……本來還是社會新鮮人的我，就這麼當起了寶寶的私人助理。

電梯咻一下來到6樓，露比1進門就大喊媽咪，紗夏立刻從大廳另一頭趕來，精緻的拖鞋走起路來沒半點聲響。

「媽咪來嘍。」紗夏對露比說。

紗夏先將露比擁入懷裡，再問露比今天過得怎麼樣，一舉一動都散發著滿滿的愛意。老是目睹別人家最親密的時刻，感覺好奇怪，而且總讓我渴望那些我人生中根本不曾存在的親密時刻。我把這念頭甩開，並且說服自己：反正這麼溫柔的交流我根本無福消受。

在上東區的貴婦中，紗夏絕對是奇葩，長得美，頭腦好，才35歲就有錢到爆，爸爸媽媽都是耶魯大學畢業，紗夏也是，紗夏的老公也是，她那隻小拖把似的哈瓦那犬如果去考，我保證也一定會錄取。紗夏雖然不用上班，但任職的募款委員會比我知道的募款委員會還要多，這算是上東區特有現象：富家女讀了十幾年的書，考進普林斯頓、史丹佛等名校，取得學歷後卻不用找工作；對這些富家女來說，受教育不是為了賺錢，而是為了彰顯身分地位。職業婦女在上東區很罕見，而且通常不受青睞，在貴婦圈中敬陪末座。

紗夏的學經歷加上家族的名氣，讓她在社交圈如魚得水，別人想學也學不來，但紗夏總是會客客氣氣跟我打招呼（我則眼睜睜看著其他貴婦說三道四），再將注意力快速轉移到大寶、二寶身上。

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究竟「好」媽媽是什麼意思？自從我開始帶小孩之後，這個問題就一直在我心頭打轉，看來女人樣樣都能兼顧的想法，終究──只是想法。我每天都會遇見形形色色的媽媽：有的是女強人，位高權重，年薪驚人，有的是怪獸家長，對小寶寶的餵奶時間「分秒必爭」。可是，我還是沒找到養出天使寶寶的祕訣，也還是沒遇到完美的媽媽。

紗夏近乎完美：她熱衷當媽媽，全心全意無私投入，唯一有問題的地方大概就是僱用我──22歲、徬徨失措、連自己都討厭自己──來幫她帶小孩。

我幫露比把書包裡的東西拿出來，拿到一半突然決定借錢給我爸媽，一來我爸會還我，二來這種請託不能拒絕，我已經搬出老家了，新馬桶買了我也用不到，想到這裡就覺得很安慰，因為老家的浴室連個洗手乳都沒有，而且毛巾全是破洞。

如果我需要上廁所，可以使用第五大道的浴室，裡頭是鏡面牆和黑色大理石，備有奢華護手霜，還有無可挑剔的厄瓜多女傭，她把馬桶打掃得乾乾淨淨，將捲筒衛生紙的第一段摺成小三角形。

《我在億萬豪宅當保母：一個底層女孩在頂層社會的窺奇與學習》（圖片提供／圓神出版）

（本文摘錄自《我在億萬豪宅當保母：一個底層女孩在頂層社會的窺奇與學習》，圓神出版／史蒂芬妮‧基瑟（Stephanie Kiser），未經同意禁止轉載。紐約世界書局購書專線：718-445-2665轉1）