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科州刑事DNA鑑識員涉造假500宗 2案引用報告直接受影響

編譯廖振堯／綜合報導
科羅拉多州調查局鑑識員伊鳳‧伍茲，被揭發涉嫌竄改和偽造DNA鑑識報告，而遭到起訴，她過去經手的500多件刑案也因此必須重新審查。(美聯社)
科羅拉多州調查局鑑識員伊鳳‧伍茲，被揭發涉嫌竄改和偽造DNA鑑識報告，而遭到起訴，她過去經手的500多件刑案也因此必須重新審查。(美聯社)

科羅拉多州的刑事鑑識員伊鳳‧伍茲(Yvonne "Missy" Woods)2023年爆出涉嫌竄改和偽造DNA鑑識報告等不當行為，她於本月22日自首、23日在丹佛監獄內視訊聽審；在她出庭之際，有兩樁案件因引用她的報告而受影響。

美聯社報導，調查始於2023年9月，當時科州調查局一名實習生發現伍茲經手的一件2018年案件中缺少部分資訊，之後便發現她會篡改資料。調查局內部報告顯示，早在2014年就有工作人員質疑她的檢驗報告；2018年因被指控數據造假而暫時DNA檢驗工作。

當局尚未發現有任何案件定罪錯誤的證據，不過目前分別有兩個案件裁決直接因伍茲受影響，全州檢察官仍在努力審查其他500多起案件。第一件為麥可‧傑佛森(Michael Shannel Jefferson)的案件，涉嫌1985年入室殺害羅傑‧迪恩(Roger Dean)，在2021年透過DNA證據被認定為嫌疑犯。

此案檢察官向他提出認罪協議後可能服刑8年後就有資格獲釋；傑佛森堅稱自己無罪，而於上周被判處32年監禁。他的女兒也出席了伍茲23日的聽審，痛批「真不敢相信像她這種人能這樣影響這麼多人，她根本沒想過對所有人、對所有案件做了什麼。」

另一案則是加勒特‧考夫林(Garrett Coughlin)，他被指控於2017年殺害了三人，但該案件主要依賴間接證據，卻又無法傳喚伍茲出庭作證，檢察官去年給考夫林承認二級謀殺罪的認罪協議，結果便是考夫林避開了原本可能因重罪謀殺而被判處的終身監禁。

伍茲因2008年至2023年間涉嫌多項不當行為，面臨52項偽造、48項企圖影響公務員、1項偽證、1項網路犯罪指控。科州政府官員表示後續處理已耗資超過1100萬元，包括支付獨立實驗室重新檢測多達三千個DNA樣本的費用。

DNA 檢測 監獄

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