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西南航空機師酒醉上崗 喬州起飛前被捕停職

編譯陳韻涵／綜合報導
西南航空機師艾索普15日準備執飛由喬治亞州薩凡納飛往芝加哥航班時，被檢測出酒精濃度超標，被逮捕，航班因此延誤數小時。(取自薩凡納機場航警局官網)
西南航空機師艾索普15日準備執飛由喬治亞州薩凡納飛往芝加哥航班時，被檢測出酒精濃度超標，被逮捕，航班因此延誤數小時。(取自薩凡納機場航警局官網)

西南航空(Southwest Airlines)52歲飛行員艾索普(David Allsop)因執勤時酒精濃度超標，15日在喬治亞州一處機場準備起飛前被逮捕，而原訂由他駕駛飛往芝加哥的航班也因此延誤數小時。

聯邦運輸安全局(TSA)發布聲明表示，艾索普5日在喬治亞州薩凡納(Savannah)的希爾頓黑德國際機場(Hilton Head International Airport)被捕，因為他「渾身酒氣，看起來喝醉了」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，西南航空證實艾索普已遭停職調查，並向旅行計畫被打亂的乘客致歉。

西南航空表示，3772航班原訂從薩凡納飛往芝加哥，當天上午6時5分發現艾索普有問題後，航空公司緊急找來另一位機師代班，班機延至10時56分起飛。

相關文件顯示，艾索普當時坐在駕駛艙內開始進行飛行前檢查，航警獲報後登機並將他帶離座位，在空橋進行酒測；艾索普的吹氣酒測值超標，他拒絕接受抽血檢驗而在7時許被查塔姆郡(Chatham)警長辦公室拘留，被控酒駕(DUI)。

艾索普供稱，他前一天晚上喝了淡啤酒，而警方聞到他身上的酒氣，且看到他的眼睛布滿血絲。

該機場官員表示，若發現異常情況，須即時通報相關單位處理。

TSA職員當時在機組人員安檢通道發現一名渾身酒氣且看似醉醺醺的人，通報當地執法部門，後者隨即派人到場處理。

TSA表示，「TSA與當地執法夥伴保持密切聯繫，就是為了因應這種狀況，相關人員隨時保持高度警惕，確保航空與公眾旅行的安全」。

喬治亞州 芝加哥 德國

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