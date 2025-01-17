TikTok禁令是否生效 最高法院判決可望今天出爐

熱門社群平台TikTok禁用令是否19日生效，最高法院裁決可望今天(17日)出爐。（路透）

熱門社群平台TikTok 禁用令是否19日生效，最高法院裁決可望今天(17日)出爐。紐約時報報導，TikTok趕在最後關頭透過說客爭取國會議員支持，希望擋住禁令生效。有線電視新聞網(CNN)報導，某些TikTok用戶早一步跳槽小紅書 (Xiaohongshu，又譯RedNot)之後，頭一回感受到遭遇內容審查的滋味。

三名知情人士說，TikTok公司派出多名代表近日在國會山莊積極穿梭，希望國會議員協助讓禁令暫緩生效；參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前與拜登 總統通電話時指出，TikTok禁令可能傷害拜登政績聲譽。

舒默16日證實要求拜登為禁用TikTok延長期限。舒默也說，TikTok應該轉賣給美國企業，不要遭到全面盡用。

20日即將宣誓就職的總統當選人川普則透露，考慮一台上便發布行政命令，讓TikTok禁令失效。

一周之前的最高法院言詞辯論庭上，大法官發言透露傾向讓TikTok禁令維持不變。

2024年4月，拜登簽署兩黨支持通過的TikTok禁令，要求北京母公司字節跳動科技(ByteDance)為TikTok尋找並非中國企業的新東家，否則2025年1月19日TikTok便將遭禁。2024年5月，TikTok針對禁令提告，指控違反美國憲法第一修正案的言論自由保障。川普第一任期間曾設法禁止TikTok，但2024年大選期間改變態度。

TikTok禁用令生效之後，蘋果公司(Apple)及谷歌(Google)應用程式商店將停止提供TikTok。

TikTok在美國地區擁有1億7000多萬使用者，成為讓網友分享舞技、急難期間發布重要訊息的文化平台。紐約時報分析，如果TikTok在美國遭到全面禁用，其他社群媒體公司將因此受益。

有線電視新聞網16日報導，自嘲「TikTok難民」(TikTok refugees)的不少美國網友，覺得小紅書使用頗為方便的蜜月期，很快就因為感受到內容審查的壓力而結束，與平常使用社群媒體的習慣截然不同。

報導指出，對於美國網友來說，平常在社群網站發言時，除了帶有暴力、仇恨或色情的內容之外，其他領域皆可暢所欲言，但來到小紅書則發現某些用語被列為敏感字詞。

一名身為非二元性別(nonbinary)的美國網友對CNN表示，一篇小紅書發文14日張貼之後，過了幾小時就遭刪除，不禁納悶平台是否不歡迎同性戀者，隔天重新發文寫道如果發言再被刪除就要棄用小紅書，結果引來某些網友回應譴責「文化強置」(cultural imposition)。