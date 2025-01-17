我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

20℉ 華府低溫還可能降雪 川普就職日冷颼颼

特派員黃惠玲／綜合報導
氣象預報指出，下星期一川普就職日，華府將非常非常冷。(路透)
氣象預報指出，下星期一川普就職日，華府將非常非常冷。(路透)

根據氣象預報指出，下周一(20日)川普就職總統典禮當天，華府地區的氣溫將遠低於往年同期的平均水平，將非常非常冷。預測稱19日可能降雪，隨後有陣風，最高溫約只有華氏20度左右。

國家氣象局氣象學者拉索薩(Brian LaSorsa)說，「我們將面臨危險的低溫天氣，且風寒效應下，氣溫將更低。」他說，20日上午晚些時候，實際氣溫可能會從10幾度上升到20多度，而前來參加就職典禮的數十萬民眾，將會全天感受到強風吹襲。。

拉索薩說，目前估計到時風速約為每小時為15至20哩，陣風更將達到每小時25至30哩，在強風中，戶外的體感溫度將降到個位數到10幾度間。「天氣將會非常非常冷，」拉索薩說，往年此時華府的平均最高氣溫在30多度，而今年同期的氣溫將遠低於平均水平。

如果預測準確的話，此次就職典禮將成為自1985年前總統雷根第二次連任就職典禮以來，最冷的一次就職典禮，當時雷根的宣誓儀式不得不改在室內舉行，遊行也被取消。當天中午的氣溫只有7度，風寒效應下體感溫度甚至降至零下10度到零下20度間。

前總統甘迺迪於1961年的就職典禮也異常寒冷，當天氣溫僅22度，地上還有數吋積雪。

2021年總統拜登就職典禮時的氣溫為華氏42度。 2017年川普首次就職典禮時的溫度為48度。前總統歐巴馬2013年就職典禮氣溫為45度，而歐巴馬2009年連任時的就職典禮氣溫降至28度。

華府 川普 歐巴馬

上一則

阿什福德線上大學 26萬學生45億受騙學貸 拜登總統一筆勾銷

下一則

「藍絲絨」名導大衛林區去世 史蒂芬史匹柏緬懷「獨特的夢想家」

延伸閱讀

習近平將派特別代表韓正 出席川普總統就職典禮

習近平將派特別代表韓正 出席川普總統就職典禮
川普總統就職肖像曝光 激似之前入獄照 網友戲稱：直接沿用

川普總統就職肖像曝光 激似之前入獄照 網友戲稱：直接沿用
強風、低溫襲華府 川普就職日將非常非常冷

強風、低溫襲華府 川普就職日將非常非常冷
保持一貫低調作風 台積電不捐款、也不出席川普就職典禮

保持一貫低調作風 台積電不捐款、也不出席川普就職典禮

熱門新聞

救火直升機穿越洛杉磯附近最嚴重的斷崖山火灑水撲火。(美聯社)

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

2025-01-13 09:01
（取自X）

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

2025-01-10 11:19
富人區布倫特伍德（Brentwood ）許多地方被納入強制疏散範圍，附近的加州洛杉磯大學（UCLA）10日稍晚也要求師生準備隨時撤離。(擷自Google Maps)

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

2025-01-11 09:15
洛杉磯地區「伊頓野火」持續延燒。(美聯社)

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

2025-01-09 11:02
杭特‧拜登(左二)一家8日與拜登總統伉儷一起搭機返回白宮。(歐新社)

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

2025-01-09 13:20
洛杉磯上周爆發的野火造成巨大損失。（路透）

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

2025-01-13 11:01

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？