阿什福德線上大學 26萬學生45億受騙學貸 拜登總統一筆勾銷

拜登總統在最後幾天任期裡，豁免阿什福德大學26萬名學生的學貸；該大學完全以營利為目的，一度是全國最大型學店之一。(取自阿什福德大學官網)

任期還剩最後幾天的拜登 總統，下令赦免當年被騙，註冊就讀阿什福德線上大學(Ashford University)的26萬多名學生總計約45億元貸款。該校完全以營利為目的，一度是全國最大型學店之一，幕後控股公司為Zovio，擁有10萬名以上的學生，經營直到2020年被亞利桑納大學購併為止。

美聯社報導，加州法院判定阿什福德大學長期誤導學生，這家學店向有意就讀的學生誇大校譽，提供不實學費和修業年限訊息。此後教育部 便著手赦免其學生的學貸 。

教育部2023年為阿什福德創校第一屆2300名學生赦免學貸；那些人透過借款人保護計畫，申請救濟；這次擴大赦免行動，含括所有曾在該校註冊的學生，即便他們沒申請救濟，只要有就讀，都能受惠。

拜登政府這項動作，讓2009年3月到2020年4月間因就讀阿什福德大學而背負學貸的人，債款得以取消。

教育部另採罕見動作，試圖禁止Zovio公司的創辦人克拉克(Andrew Clark)出任任何收取聯邦財務濟助學校的決策人物。教育部表示，打算提案暫停克拉克的律師資格至少三年，原因在他「不但沒監督這種不法舉止，本人還參與其間，推動這種『鍋爐室風格』招生文化裡，最糟糕的一些面向。」

拜登政府之前表示，將試著取用亞利桑納大學經費，以平衡取消學貸的開支，原因在亞利桑納大學買下阿什福德的時候，也繼承它的負債。然而這項行動顯然已經受阻停擺，而且川普政府不可能接續做下去。

國會共和黨議員因取消學貸，曾與拜登政府有所衝突，認為這是總統越權，把少數人的財務重擔讓全體納稅人負擔。共和黨聯邦眾議員福克斯(Virginia Foxx)1月就發報告，聲稱拜登「找出每條有可能的法律就試著擴張」、濫用借款人保護計畫來取消學貸。